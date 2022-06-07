Cumhur İttifakı üyesi isyan etti: Bittik, tükendik!

Elazığ İl Genel Meclisi Haziran ayı son toplantısında MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek'in meclis kürsüsündeki konuşması devam ederken İl Özel İdaresi Meclis Başkanı AKP'li İbrahim Şerbet'in Dilek'in sözünü keserek meclis toplantısına ara verdi. Bunun üzerine MHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmayarak tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Genel Meclisi Haziran ayı son toplantısında MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek ile İl Özel İdaresi Meclis Başkanı AKP’li İbrahim Şerbet arasında tartışma yaşandı.

Dilek'in kürsüdeki konuşması sürerken Meclis Başkanı Şerbet'in toplantıya ara vermesi üzerine MHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayarak AKP'lileri protesto etmişti.

AKP grubunu protesto eden MHP grup başkanvekili Osman Dilek, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Bizim kurumsal kimliğimizi yok sayıyorlar. Artık biz yorulduk, gücümüz kalmadı, dermanımız kalmadı. Artık bittik, tükendik, dayanamıyoruz. Ne gerekiyorsa yapsınlar'” diyerek isyan etti.

Elazığ İl Genel Meclisi haziran ayı meclis toplantısında Cumhur İttifakı üyeleri arasında sert tartışmalar yaşanmış.

MHP grup başkanvekili Osman Dilek'in kürsüde yapmış olduğu konuşma sırasında meclis başkanı AKP'li İbrahim Şerbet, meclise ara vermiş MHP'liler ise bu duruma tepki göstererek meclis toplantısına katılmamıştı.

Yaşanan olayların ardından MHP grup başkanvekili Osman Dilek, basın açıklaması yaptı. Kendilerinin Cumhur İttifakı için köy köy, ilçe ilçe çalışmalarına rağmen il genel meclisinde AKP'liler tarafından partilerinin kurumsal kimliğini yok saydıklarını kaydetti.

“KURUMSAL KİMLİĞİMİZİ YOK SAYIYORLAR”

Mecliste yaşanan olay sonrasında parti grubu odasında meclis üyeleriyle basın açıklaması yapan MHP'li Osman Dilek, kendilerine hakaretler edildiğini belirterek şunları söyledi;

*Meclisimizin son gününde yapılan borçlanmalarla ilgili il merkez ve ilçelerle ilgili sıkıntıların olduğu, program değişikliklerinin olduğu konu tartışılırken iş çığırından çıkarak siyasi polemiklere döndürülmek istendi.

*Biz meclis dilek ve temenniler bölümünde haksızlığa uğradığımızı izah ederken daha öncede yaşadık bunu artıma tesisiyle ilgili söylediklerimize yalan diyen yetkililer var dediğimiz zaman bize tepki gösterenlere meclis başkanına ve divan tarafından hiçbir müdahale edilmeden rahatlıkla her türlü bizim kurumsal kimliğimize varıncaya kadar hakareti yapmakta serbestler biz konuşma hakkı istediğimiz zaman, konuşmaya başladığımız zaman bu durumu slogan haline getirmişler müdahale edip sindirmeye çalışıyorlar.

*Meclis başkanı da bu duruma alet oluyor, bunu üzülerek söylüyorum. Meclis kürsüsünden konuşmamız devam ederken, sözümü bitirmeden, tartışma bağrışma olmadan meclis başkanı meclise 5 dakika ara verip çıktı sonrasında tekrardan meclisi topluyor ve bizi provokatörlükle suçluyorlar.

*Cumhur İttifakı’na zarar veriyoruz diye bizi suçluyorlar. Bizim anlamadığımız noktada bu Cumhur İttifakı’na zarar kim veriyor nasıl veriyor?

*Bu durumu gelip izlesinler. Biz köy köy, ilçe ilçe gezip Cumhur İttifakı’yla ilgili ekibimizle beraber oy istiyoruz, çalışma yapıyoruz. Meclise geldiğimizde bizim kurumsal kimliğimizi yok sayıyorlar.

“DAYANAMIYORUZ ARTIK”

*Çıkıp aklıselim birinin açıklama yapması lazım bunların her yaptıkları yanına kar mı kalacak? Artık bittik, tükendik dayanamıyoruz artık ne gerekiyorsa yapsınlar.

*Adam çıkıyor oraya köy kahvesinde konuşur gibi bizim kurumsal kimliğimize hakaret ediyor meclisi zan altında bırakıyorlar. Bizim görev yapma alanımızı engelliyorlar.

*Biz bütün kademeleriyle genel merkezimizin nezdinde Cumhur İttifakı’na bağlı bir şekilde hakaret etmeye çalışıyoruz fakat bunlar ne ortalıktan, ne Cumhur İttifakı’ndan hiçbir şeyden haberleri yok ulu orta önüne gelen herkes her şeyi konuşuyor buda yanlarına kar kalıyor bunu da meclis başkanı destekliyor.

*Bunların konuşmalarında hiçbir engel yok bizim konuşmalarımızda tahammül edemiyorlar. Bir kürsüde hatip konuşurken ve bir sorun yokken meclise ara verilir mi?

*Bunların kamuoyunun bilmesini istiyorum artık biz yorulduk, artık gücümüz kalmadı, dermanımız kalmadı.

* AK Parti'nin il yönetimine ve milletvekillerine şikayet ediyorum. Bu böyle gitmez.

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