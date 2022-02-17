Cumhur İttifakı’na seçmeninden kötü haber

Metropoll Araştırma'nın son yayımladığı araştırmaya göre Ocak ayında seçmenlerin %76’sı ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. Bu oran AKP seçmeninde yüzde 56.6, MHP seçmeninde ise yüzde 69.3 oldu.

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Metropoll Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 araştırmasının bazı sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada “Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

AKP VE MHP’Lİ SEÇMENLER DE EKONOMİNİN KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ankette Ocak ayında ekonominin iyi yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 20.2, kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 76.1 oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 3.7’si ise cevap vermekten kaçındı. Bu soruya verilen cevabın partilere göre dağılımı da dikkat çekti.

AKP'li seçmenin yüzde 56.6’sı, MHP seçmeninde ise yüzde 69.3’ü ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğünü belirtti.

Ekonominin kötü yönetildiğini düşünen diğer partilerin oranları ise şu şekilde:

CHP yüzde 96.8, İYİ Parti yüzde 93.8, HDP yüzde 98.7, SP yüzde 100, Diğer parti: yüzde 100

Öte yandan corona virüs salgınından itibaren ekonominin kötü yönetildiğini düşünenlerin sayısındaki büyük artış dikkat çekiyor.

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