Cumhur İttifakı’nda çatlak: AKP ve MHP’li üyeler arasında ‘akaryakıt istasyonu’ tartışması

AKP’li Elazığ Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında merkez mahallede bulunan bir akaryakıt istasyonun yanına yapılan oto yıkama alanının daha önceki meclis toplantısında MHP’li meclis üyeleri kaçak olduğunu iddia ederek yıkılması talebinde bulunmuştu. O yerin konut+ ticaret alanından imar değişikliği yapılarak akaryakıt alanına dönüştürülmesi Cumhur İttifakı üyelerini karşı karşıya getirdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında MHP'li meclis üyesi Behçet Susmaz, merkez mahallede bulunan bir akaryakıt istasyonun yanına kaçak oto yıkama tesisi yapıldığını ileri sürerek o yapının yıkılması gerektiğini söylemişti.

Haziran ayı meclis toplantısında o alanın imar değişikliği yapılarak konut+ticaret alanından akaryakıt alanına dönüştürülmesi AKP ve MHP'li meclis üyelerini karşı karşıya getirdi.

MHP'li Behçet Susmaz, o alanın kaçak bir yapı olduğunu ileri sürerek üzerinde tadilat yapılamayacağını söyledi. AKP'li Elazığ Belediyesi Başkanı Şahin Şerifoğulları ise “Burada takılır sökülür yapı var inşaat yok orada” diyerek cevap verdi.

“KAÇAK YAPI OLAN BİR PARSEL ÜZERİNDE İMAR TADİLATI YAPILAMAZ”

Akaryakıt istasyonun yanında yapılan oto yıkama alanı için belediyenin bir girişimde bulunmadığını belirten MHP Meclis Üyesi Behçet Susmaz, şöyle konuştu:

* “Bu konuda üç ana noktadan meseleye bakmak lazım birincisi bu dosya eski imar planına göre hazırlanmış bir dosya ve yıllardan beri gidip gelen bir dosya ben bu işten bir şey anlayamadım.

* Sayın başkan bu yeni imar planına konulduğu zaman eğer bu işi halletmek istiyorsanız yeni imar planına göre yapılır. Bir kere geldi geri çekildi ben komisyon üyesiyken de bu olaylar oldu.

* Eski imar planına göre hazırlanan bir dosya yeni imar planı yapılmış eski imar fesih edilmiş mahkeme kararıyla. Yeni imar planı yapılmış ancak dosya bir daha geliyor bu bir kere usulen bir hatadır.

* Üzerinde kaçak yapı olan bir parsel üzerinde imar tadilatı yapılamaz. Kaça yapı var üzerinde. O parsel temiz bir parsel değil, imara uygun bir parsel değil, tadilat yapılmaya uygun bir parsel de değil. Bu kaçak yapı aylardan beri durdurulmamış, düzeltilmemiş.

* Belediye görevini yapmamış sayın başkan, encümene gelip gelmediği, tutanak tutulup tutulmadığı bilmiyoruz. İlla betonarme olması şart değil o yapı imar yasasına göre kaçak inşaattır. Aklanmamış bir arsa üzerinde imar tadilatı yapmak yasalara ve yönetmeliklere aykırıdır.”

“KIRMIZI ÇİZGİNİZİ SİLDİNİZ”

AKP'li Şahin Şerifoğulları’na, ‘Sizin bir kırmızı çizginiz vardı' diyen MHP'li Susmaz, şu ifadeleri kullandı:

* “Cins değişikliği yapılmasını istemiyordunuz grup kararı almıştınız ama burada bir cins değişikliği yapılıyor. Kırmızı çizginizi de sildiniz sayın başkan. Şimdiye kadar bir sürü vatandaş geldi sizin bu kararınız doğrultusunda ama reddedildi.

* Ben bunu hayretler içerisinde izliyorum bu kadar yanlışın bir araya gelip ve bu tadilatında meclise gelmesi olacak bir şey değil. Kaçak inşaat açılır yıkılır, düzenlenir yasaya göre uygulamalar yapılır ondan sonra getirilir mecliste görüşülür.

* Bu haliyle bunu nasıl görüşelim bir sürü hatası ve yanlışı var. Konut alanını akaryakıt istasyonuna çeviriyorsunuz nasıl cins değişikliği yok?”

“KIRMIZI ÇİZGİMİZDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Kaçak olduğu ileri sürülen yerin 2016 yılında bin 50 metrekare olan alanın akaryakıt alanı olarak işlendiğini belirten AKP'li Başkan Şerifoğulları, şu ifadeleri kullandı:

* “Yıllarca gidip gelen bir dosyadan bahsediyorsunuz ama gidip gelen bir dosya değil başvuru yapılmış imar komisyonuna havale edilmiş bir daha da meclise gelmemiş ve karar alınmamış. Burada takılır sökülür yapı var inşaat yok orada. Buradaki süreci bizim bütün gruptaki arkadaşlarımız sürecin tamamına vakıf. Sizler de vakıfsınız.

* Burası 2016 yılında bin 50 metrekare olan alan akaryakıt alanı olarak işlenmiş. 2020 yılında yapılan planda tekrar akaryakıt alanı olarak işlenmiş. Bu arkadaşımız ‘2016 yılında akaryakıt ruhsatını imar planına işlettim ben herhangi bir firmayla anlaşacağım buraya akaryakıt açacağım ve sahamı daha büyük istiyorum bunun kendi arsam olan yere akaryakıt alanıma dahil etmek istiyorum' demiş.

* Biz arkadaşımıza çok net bir şekilde ‘önce gideceksin herhangi bir firmayla anlaşacaksın petrolünü kuracaksın ve ilk fişini makbuzunu bize getireceksin biz ondan sonraki süreçte arkadaşlarımızla değerlendireceğiz senin sahanın büyütülmesi noktasında herhangi sorun görmüyoruz deyip senin önünü açacağız' diye böyle bir konuşmamız oldu.

* Bugün de yapmış olduğumuz işlem bu biz yeni bir yere yeni bir akaryakıt istasyonu vermiyoruz. Adam zaten akaryakıt istasyonunu kurmuş sadece arka parselinde yıkamasını daha geniş bir sahada yapılması için böyle bir işlem yapıyoruz. Kırmızı çizgimizde herhangi bir değişiklik yok.”

MHP RET, CHP VE İYİ PARTİ ÇEKİMSER OY VERDİ

AKP ve MHP'li meclis üyelerinin tartışmaların ardından imar değişikliğiyle konut+ticaret alanı olan yerin akaryakıt istasyonu alanı olarak değiştirtilmesi talebine MHP'lilerin ret, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerin çekimser oy vermesine karşılık AKP'liler evet oyu verdi. İmar planı değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.