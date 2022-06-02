Cumhur İttifakı’nda çatlak: Hayvanlara işkence ediliyor

AKP'li Elazığ Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısında belediyeye bağlı Sokak hayvanları geçici bakım evini görev ve çalışma yönetmenliğinin güncellenmesi görüşmelerinde MHP meclis üyesi Behçet Susmaz, geçici bakımevinde bulunan hayvanların kötü şartlarda olduğunu ileri sürdü.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı görüşmelerinde Sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinin görev çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi görüşmelerinde MHP meclis üyesi Behçet Susmaz, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bakımevinde bulunan kedilerin kötü şartlarda yaşadığını kaydetti.

Kedilerin kötü şartlar altında bakıldığı iddialarına cevap vermeyen belediye başkanı Şahin Şerifoğulları ise hayvanseverleri suçladı.

“ÇOK KÖTÜ ŞARTLARDA DURUYORLAR”

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinden yavru kedi sahiplendiğini belirten MHP meclis üyesi Behçet Susmaz, “Hayvanı almadan önce çok kötü durumda olduklarını gördük. Çok küçük bir kafeste 20-30 tane kedi yavrusu üst üste konulmuş. Çok kötü şartlardan duruyorlar. Ben bu duruma çok üzüldüm bu hayvanlara bir yerde işkence yapılıyor gibi geldi bana.

Bakımları yapılıyor oradaki arkadaşlar iyi çalışıyor. Yalnız mekan darlığı sıkıntıları var. Köpekler için durum aynı değil onların bakıldığı yer daha geniş daha rahat ama kedilerle ilgili yerlerin genişletilmesi yerlerin biraz daha rahatlatılması açısından bir çalışma yapılırsa ve hayvanlar biraz daha rahata kavuşursa hayırlı bir iş yapılmış olur” diye konuştu.

AKP’Lİ BAŞKAN HAYVANSEVERLERİ SUÇLADI

Hayvanlara kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda mahkeme tarafından verilen cezanın üst mahkeme tarafından bozulduğunu hatırlatan Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, “Bazı hayvanseverlik diyeceğim ama hayvansever değiller art niyetli insanların belediyemiz ait olan hayvan hastanemizle alakalı açmış olduğu davayı üst mahkeme bozdu ve ağır ithamlar ve çok yanlış iftiralarla belediyemiz suçlanıyordu.

Buradaki yerel mahkeme kısmı olarak bizi haksız bulsa da üst mahkeme cezayı kaldırdı. Hayvan hastanemizin çok iyi bir şekilde işletildiğiyle alakalı karar verdi. Bizler de sıklıkla orayı ziyaret etmeye çalışıyoruz.

Özellikle oradaki hayvanları 15 gün içerisinde doğaya bırakma sorumluluğumuz var ama bu anlamada özellikle hemşerilerimizin oradaki hayvanları sahiplenme noktasındaki hassasiyeti konusunda bir kez daha duyurmak istiyorum. Hemşerilerimizin daha hayvanları sahiplenmesi konusunda daha hassas olmaları lazım” ifadelerini kullandı.

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