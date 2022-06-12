Cumhur İttifakı’nda çatlak sürüyor: Aklınızı başınıza alın AKP’liler

Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Konya Tanıtım Günleri' açılış programına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi paylaştığı sosyal medya hesabında ismini anmayan AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, BBP Eskişehir İl Teşkilat Başkanı Özbek Örs tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

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BBP Eskişehir İl Teşkilat Başkanı Özbek Örs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AKP’lileri akıllarını başlarına almasını istedi.

DESTİCİ’NİN İSMİNİ ANMAMIŞLARDI

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Haziran’da Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve 4 gün süren Konya Tanıtım Günleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın katıldığı açılış programıyla başlamıştı.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılış programına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış ve açılışa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ismini anmamıştı.

“TEK BİR CÜMLE İLE 2023 SEÇİMLERİNİ KAYBEDERSİNİZ”

Ankara'daki Tanıtım Günleri’ne katılan BBP lideri Mustafa Destici’nin AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından isminin anılmaması BBP’lilerin tepkisine neden oldu. Altay’a bir tepki de BBP Eskişehir İl Teşkilat Başkanı Özbek Örs’den geldi. BBP’li Özbek Örs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi. Paylaşımında AKP’lileri akıllarını başlarına alması çağrısında bulunan Örs şu ifadelere yer verdi:

* Aklınızı başınıza alın AKP’liler!

* Sırf 2016 yılından sonra devletin millileşen dış politikası ve terörle mücadelesi yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, adam kayırmacılığa, yandaş, candaş ihalelerine, eş dost, akraba kayırmacılığına, belediyelerde dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye din, devlet, vatan, millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer alıyoruz.

* Yoksa sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın.

* Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın.

* Sivas inadınız yüzünden BBP’lileri küstürüp koskoca İstanbul'u kaybettiğinizi unutmayın.

* Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey'in ağzından çıkacak tek bir cümle ile 2023 seçimlerini kaybedersiniz.

* Siz AKP’lilere rağmen sırf Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP- HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın.

* Cumhur İttifakı ruhuna uygun davranın, zarar vermeyin.

* Konya Büyükşehir Belediye Başkanı o programda Türk Milletinin asil evladı BBP’nin Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’nin olduğunu görmeyecek kadar AKP’lisin.

BBP KOCAELİ İL BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın, Konya Tanıtım Günleri’ne katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin adını anmamasına BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya da tepki gösterdi. Kaya’da AKP’lileri akıllarını başlarına almaya çağırarak, BBP Eskişehir İl Teşkilat Başkanı Özbek Örs’ün paylaşımının aynısını paylaştı.

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