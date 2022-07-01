Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir davettir, davete ‘evet’ dedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de imzalanan üçlü mutabakata ilişkin "Bu bir davet sürecidir. Biz davete evet dedik" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

*Son NATO zirvesi gerçekten ülkemizin özellikle terörle mücadele, bunun yanında diğer NATO ülkeleri ile olan birlikteliği ve son olarak önümüze getirilen İsveç, Finlandiya üyeliği konusu, bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar fakat bu bir davet sürecidir.

*Bizler bu davete şu anda evet demiş olduk. Bu davetin bazı şartları var. Bu şartlarımızı da sözleşmemizin içine yerleştirdik. Bu sözleşme ile birlikte de 4’lü görüşme gerçekleştirdik. Bir gün önce de görevli arkadaşlar bu çalışmayı yaptılar.

“YUNANİSTAN’LA SAVAŞALIM DERDİMİZ YOK”

*Bizim Yunanistan ile savaşa girelim, savaşalım derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. 147 kere hava ihlali yaptılar.

*Komşuysak, dostsak, barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsun? Böyle bir ihlal yaparsanız benim Hava Kuvvetlerim de size gerekli görselliği verecektir.

*Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim. Birçok lider, barıştırmaya çalıştı, şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz.

AFET BÖLGESİ KARARI

*Selden zarar gören bölgeleri genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Destekler yardımlar neyse bunları süratle yapacağız.

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