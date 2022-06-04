Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat ve operasyonlarla güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

*Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz çalışma oturumlarında, meclis faaliyetlerinden güvenlik ve dış politikaya, ekonomiden tarım ve enerjiye kadar pek çok başlığı takdimlerle, soru cevaplarla ele alacağız.

*Toplantımızın partimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

*Biliyorsunuz en son istişare ve değerlendirme toplantımızı 2019 Ekim'inde yapmıştık.

*Salgın döneminde toplantılarımıza mecburen ara verdik. Hamdolsun ülke ve millet olarak bu sıkıntılı süreci en az kayıpla geride bıraktık.

* Bu vesileyle salgın döneminde COVID-19 teşhisiyle hayatını kaybeden yaklaşık 99 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet, hastalığı atlatan yaklaşık 15 milyon vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi şahsım ve milletim adına ifade ediyorum.

*Rabbim ülkemizi ve dünyayı bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin diyoruz. Türkiye'nin bu zorlu süreçte sergilediği dirayetli duruş, ülkemize 20 yılda kazandırdığımız hizmet ve eserlerin önemini bir kez daha göstermiştir.

*Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları, her alanda hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline geldiği için çoğunun altında kendi imzamızın olduğunu dahi unutmaya başladık.

*Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatla hatırlamalı ve hatırlatmalıyız.

*Partimizin kuruluşunun 21'inci, hükümete gelişimizin 20'nci yıldönümünü idrak ettiğimiz bir dönemde bu muhasebeyi hep birlikte yapmamızın önemli olduğuna inanıyorum.

SURİYE’YE YENİ HAREKAT HAZIRLIĞI

*Ordumuzu içten içe çürütmek için her yola başvurdular, en son FETÖ ihanet çetesiyle bu emellerine ulaşmak istediler ama oyunu bozduk. TSK’yı her alanda dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık.

*Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve Nisan’da başlayan Pençe-Kilit operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulan terör koridorunu darmadağın ettik.

*Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz. Son 20 yılda köprüler, tüneller ve otoyollarla ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk.

GEZİ AÇIKLAMASI…

*Gezi olaylarıyla başlayan ve ardı ardına devam eden ihanetlerin ülkemize kur-faiz-enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı, bugün 1.5 trilyon doları bulan bir milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık.”

“ÜLKEMİZDE EKONOMİDE DİZ ÇÖKTÜRÜLMESİNE İZİN VERMEDİK”

*Ülkemizde ne siyasette ne ekonomide diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.

Yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyoruz, asıl mücadeleyi bu aparatları elinde tutanlara karşı veriyoruz.

*Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki, sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.

*Aziz vatanın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz. Bu milletin son ferdi şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz.

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