Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

“FAİLLER HAKKINDA GEREKEN İŞLEMLER YAPILACAK”

2 saat 45 dakika süren toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

* “Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Vatandaşlarımız güvenle, konforla, hızla istedikleri yerlere gidebilsinler, lojistik hizmetleri kesintisiz sürdürebilsin diye Cumhuriyet tarihinin yatırımlarını yaptık. Buna rağmen bu facialarla karşılaşmaktan dolayı üzüntülüyüz.

* Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

* Önce insan anlayışıyla bu meselenin üstesinden gelmekte kararlıyız. Araçta veya yaya olarak trafiğe çıkan vatandaşlarımızı kurallara harfiyen riayet etmeye davet ediyoruz.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI

* Son kabine toplantımızdan bu yana ülkemizi ve milletimizi yakından ilgilendiren pek çok çalışma gerçekleştirdik. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantımızda kara, deniz ve hava kuvvetlerimizde terfileri görüşüp karara bağladık.

* Şanla, şerefle yürüttükleri görevlerini başarıyla tamamlayarak emekliye ayrılan tüm komutanlarımıza ülkemize olan hizmetleri dolayısıyla şahsım ve milletim adına teşekkür ediyoruz. Yeni rütbe ve görevleriyle ülkemize önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız subaylarımıza başarılar diliyorum.

* Salgın döneminde şehir ziyaretlerimizi seyrekleştirdiğimiz için pek çok ilimize gitme imkanı bulamamıştık. Bu çerçevede 6 Ağustos’ta Kocaeli’yi ziyaret ettik. Önce bu şehrimize değer katan iş dünyamızla bir araya geldik. Toplu açılış töreninde vatandaşlarımızla buluşup hasret giderdik. Yatırım tutarı 8,5 milyar lirayı geçen yüzlerce eserin toplu açılış törenini gerçekleştirdik.

* Dünyanın en yaygın 6’ncı diplomatik misyonuna sahip ülke olarak kapsamlı istişareler yapıyoruz. 2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi münasebetiyle büyükelçilerimizle bir ufuk turu yaptık. İnşallah ‘dünya beşten büyüktür’ diye ifade ettiğimiz küresel yönetim değişikliğiyle ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için uğraşacağız. Aynı akşam Hüseyin Gazi Dergahı’nda Alevi vatandaşlarımızla Muharrem orucunu açtık. Türkiye’nin ve Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz canlarımızla hasbi ve ortak çalışmalar sürdüreceğiz.

DOĞALGAZ MESAJI

* Abdülhamid Han gemimizi 9 Ağustos’ta Antalya Gazipaşa açıklarındaki görev yerine uyguladık. Karadeniz’de 540 milyar metreküplük doğalgaz sevincimizi yeni müjdelerle taçlandıracağımız bu sondaj gemimiz irademizin sembolüdür. Akkuyu’daki nükleer santralimize giderek incelemelerde bulunduk. Aynı gün akşam saatlerinde Konya’da düzenlenen 56 farklı ülkeden sporcuların iştirak ettiği 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışını yaptık.

* Balkanlar’daki dost ve kardeşlerimizle yakın ilişkilerimizi sürdürmeye özel önem veriyoruz. Bu kapsamda 10 Ağustos’ta Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldik. İnşallah Eylül’ün ilk haftasında 3 ülkeyi kapsayan Balkan turuna çıkacağız. Aynı gün Slovenya Cumhurbaşkanı’nı külliyemizde misafir ettik.

* Türkiye’nin sınırlı su kaynaklarını en etkin verimli şekilde kullanmak için baraj inşasına özel önem veriyoruz. 605 yeni hidroelektrik santraliyle bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik. Bu sayının 930’u bulduğunu belirtmek isterim. Ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9’uncu sıraya yükselttik. Hem kuraklığa hem de sel baskınlarına karşı önemli alt yapı kurduk. DSİ’nin düzenlediği törende 11 Ağustos’ta 34 hidroelektrik barajını hizmete alarak bu alandaki gücümüzü daha da artırdık.

* Çorum’da eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaptık hem de Sungurlu Organize Sanayi bölgesinde inşasına başlanan çok önemli savunma sanayi tesisinin temelini attık. 6 milyar liralık bu yatırım, yılda 2 milyar liralık katma değer üreterek cari açığımızın azalmasına 4 milyar lira katkıda bulunacaktır. Bu tesis her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli bir eser olacaktır.

* Nevşehir’de Hacı Bektaş Veli anma programında hünkarın ‘bir olalım, iri olalım, diri olalım’ tevhidini cem olduğumuz canlarla paylaştık. Malezya Kralı sayın Sultan Abdullah’ın 16 Ağustos’ta ülkemize yaptığı resmi ziyareti iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından tarihi dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. Dün akşam da ailece birlikte İstanbul’da bir arada olduk. Hem iki ülke arasında atacağımız adımların müzakeresini birlikte yaptık.

“AMACIMIZ, SAYIN PUTİN VE ZELENSKİ’Yİ BİR ARAYA GETİREREK KRİZİ KÖKTEN ÇÖZMEK”

* Rusya-Ukrayna savaşı ülkemizle birlikte tüm insanlığı etkileyen sonuçlar doğuruyor. Türkiye olarak savaşın önüne geçmek, ardından barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahitti. Dünya tahıl üretiminin üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna’nın gerçekleştirdiği göz önüne alındığında Ukrayna tahılının ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmesi insanlık için kritik gelişmedir. Ülkemizin sergilediği dengeli, barışçı, çözüm odaklı anlayışın müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

* Soçi’de sayın Putin’le bu konunun yanı sıra iki ülke ilişkileri, Ukrayna savaşını enine boyuna görüşme imkanı buldum. Geçtiğimiz Perşembe günü Ukrayna’ya giderek BM Genel Sekreteri’nin katılımı ile sayın Zelenski ile yaptık. Amacımız Putin ve Zelenski’yi Türkiye’de bir araya getirerek krizi kökten çözmektir.

* Esenler’deki 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi konutları, eğitim, ibadet kurumları, yeşil alanları, her türlü sosyal, kültürel ihtiyaçları karşılayacak alanları ile gerçekten İstanbul’a yakışacak eserdir. Bu eserlerimizle inanıyorum ki oraya gelecek vatandaşlarımız bizlere çok çok dualarda bulunacaktır. İnşallah TOKİ ve Esenler Belediyemizin işbirliği ile yürütülen yılsonuna kadar 5 bine ulaşacak bu projeyi etap etap tamamlayacağız

* Cumartesi günü Manisa’daydık. Burada bir üzüm bağında üreticilerimizle hasbıhal ettik. Hasbıhal ederken beklentilerini de sorduk. Beklentilerin ardından da meydanda fiyatı açıkladık. Şehrimize kazandırdığımız 4 milyar 665 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparken kuru üzüm alım fiyatını kilogramda 27 lira olarak açıklayarak üreticilerimize müjdemizi verdik.

* Gerçekleştirdiğimiz çok sayıda ikili görüşme, toplantı ve programla ülkemize hizmet edecek, beklentileri karşılayacak çalışmalar yaptık. Bugün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizin mezuniyet törenine iştirak edeceğiz. Yarın Filistin Devlet Başkanı sayın Abbas’ı ziyaret edeceğiz. Perşembe günü Ahlat, Cuma günü Malazgirt’te olacağız. Sayın Bahçeli ile birlikte bu iki önemli programımızı inşallah gerçekleştireceğiz.

“MANDACI İKTİSATÇILAR HÂLÂ GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM EDİYOR”

* Cuma namazımızı inşallah Malazgirt’te kılacağız. Diyanet İşleri Başkanımızın imametiyle inşallah cuma namazımızı ifa edeceğiz. Kütahya ve Afyonkarahisar’da vatandaşlarımızla birlikte olacağız.

* Milli iradenin üstünlüğünü tesis edip, vesayeti etkisizleştirmek, terör örgütlerinin başını ezmek, darbecilere ülkeyi dar etmek suretiyle mücadelemizin önemli kısmını başardık. Son dönemde faiz, kur, enflasyon denklemiyle sınandığımız ekonomi alanı olduğu gerçektir. Ekonomimizi mahvetmek tehdidi ile 2018’den itibaren yeni programı hayata geçirmeye başladık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayalı programın teorik arka planı ve uygulamanın anlaşılması biraz vakit aldı.

* İşimize baktık, ekonomide köklü dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Yıllar önce yaptığımız önceliği istihdama ve üretimi verme tercihine bugün gelişmiş ülkeler de başta olmak üzere tüm dünyanın başladığını görüyoruz. Mandacı iktisatçılar hâlâ görmezden gelmeye, üstünü örtmeye, yatmaya devam ediyor. Akıl ve vicdan sahibi iktisatçıları programı biraz mahcup ifadeyle olsa da takdir ediyor. İktisat teorileri ve uygulamaları fizik ve matematik gibi her yerde geçerli kuralları, formülleri, denklemleri olan konular değildir.”

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın yaptırdığı saatten Mesut Özil'e de verildi!