Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili, "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Prens Selman’ın Çarşamba günü Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Erdoğan’ın açıklamaları:

*Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğim, stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi söyledik.

*Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan daha net bir rest olmaz. Böylece Yunanistan başının çaresine baksın.

*Video konferans ile Sayın Biden’ın da davetiyle liderler olarak yapacağız. Yaklaşık 3’er dakikalık birer tebliğimiz olacak.

*İklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımız bu görüşmede anlatacağız.

(Selman’ın ziyareti) Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara’da külliyede kendilerini kabul edeceğiz.

*Orada gerek ikili gerek heyetlerarası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha yüksek derecede nereye taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir. Biz de resmi kabulümüzü yapacağız.

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