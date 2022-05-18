Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Atatürk Havalimanı’ açıklaması: Kirli gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz Millet Bahçesi'ne binbir yalan ile saldırmaya başladılar" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul’un fethini Atatürk Havalimanı’nda kutlayacaklarını açıkladı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

*19 Mayıs, milletimizin istiklal mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biridir.

*19 Mayıs, milletimizin şartların en zor olduğu dönemlerde bile dayatmalara teslim olmayıp kendi yolunu çizme iradesinin sembolüdür. Şanı, şerefi, gururu da milletimize aittir.

*Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere, şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

*Tarih büyük olunca, mücadele büyük olunca, siyasi iradenin de ona göre teşekkül etmesi gerekiyor.

*Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet siyasetiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Rize – Artvin Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi bu yıl hayata geçirdiğimiz dev projelerden biridir.

KAFTANCIOĞLU VE SADAT AÇIKLAMASI

*CHP İstanbul İl Başkanı’nın mahkumiyet kararının bazılarının onanmasının ardından bize yönelik iftira kampanyasına başladılar. Bu süreçte ettikleri her kem sözün, attıkları her iftiranın hesabını hukuk önünde vereceklerdir.

*Diyelim ki burada kuyruk acıları var, ardından mantıkla ilgisi olmayan bir SADAT tantanası çıkarttılar. SADAT, 2012 yılında kurulan bir şirkettir.

*Bu şirket uzun yıllar sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor. CHP’nin başındaki zat baskın yapar gibi şirket önüne gitmiştir. Cevaben bir kez daha ve tüm kalbimle diyorum ki, başaramayacaksınız.

*SADAT’ın yöneticileri ile kendileri ile hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim kullandığımız bir darbeci bir kuruluş, oluşum olduğunu söyleyecek kadar, bu başkan terbiyesizleşiyor.

*Bay Kemal, ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıyorsun, yalanla kalkıyorsun. Bu yalanların da yine tutmayacak.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

*SADAT tartışması bitmeden Atatürk Havalimanı’nda inşa edeceğimiz Millet Bahçesi’e binbir yalanla saldırmaya başladılar. Bu tesisin adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı idi.

*28 Şubat’a kadar darbecilerin ihaneti, gizlemek için kullandıkları araç Atatürk maskesi olmuştur.

*12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Yeşilköy’ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Bunların derdi Atatürk’ün ismine sahip çıkmak değil bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemleridir.

*Samimiyetleri olsaydı PKK güdümlerindeki partiyi siyasi ortakları yapmazlardı. Kendi ülkesini yabancılara şikayet eden genel başkanlarından, belediye başkanlarından hesap sorarlardı. Dünyanın pek çok yerinde yapıldığı gibi yeni havalimanı inşa ettik.

*Bundan bile rahatsız oldular. Sadece kargo bölümü Atatürk Havalimanı kadar olan İstanbul Havalimanı ülkemizin kazanımlarında yer etmiştir.

*Atatürk Havalimanı’nın bir pisti oradaki hastaneye hizmet etmek üzere tutulmaktadır. Yeni havalimanı milletin cebinden tek kuruş para çıkmadan inşa edilmiş, milletin cebine para aktaran bir kaynak haline gelmiştir.

*Dünyanın en prestijli havalimanları arasına giren bu eseri itibarsızlaştırma çabaları beyhudedir. Millet bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmaları tam bir garabettir.

*İstanbul’un belediye başkanı olduğum dönemde İstanbul’un şeritlerine, orta şeritlerine bir milyon 250 bin ağaç diktik.

*Ağaca hasret olan İstanbul’u yeşillendirelim diye. Bay Kemal, ne sen, ne de buradaki yandaşların bu tür işleri başaramazsınız.

*Bugüne kadar kaç tane millet bahçesi yaptınız, bize bunu ispatlayın. Bu hizmete itiraz edenin bırakın çevreciliğini insanlığından şüphe etmek lazım.

*Bu zat daha eskiden millet bahçesini o kadar sahiplenmişti ki bu projeyi telefonunu dinleyerek kendisinden çaldığımızı iddia etmişti.

*Bay Kemal bizim o kadar boş vaktimiz yok. 132 bin ağacı ile, yürüyüş yolları ile ülkemizin gururu olan bu projeye karşı çıkmakla kalmıyor, buranın yabancılara satılacağı yalanı ile milleti galeyana getirmeye çalışıyor.

*Bir de burada konutlar yapılacakmış. Yalana bak. Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun, onlarla yoluna devam ediyorsun.

*Ortaklığını sürdürdüğün mağaradakilerin hali ortada. Gel bir an önce onlardan kurtul, yoksa halin iyi değil.

“29 MAYIS’I ATATÜRK HAVALİMANI’NDA KUTLAYACAĞIZ”

*Sermaye sahiplerinden devletin memuruna kadar herkesi tehdit edip ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil ihanettir.

* Bunlar sadece dışarda hazırlanan projelerde kendilerine verilen görevi yaparlar. Ülkenin her kazanımına balta vurmayı siyaset sanan bu güruhu zavallılığı ile başbaşa bırakıyoruz.

*Dikili tek bir ağaçları, hiçbir hizmetleri olmayanların sadece yıkmakla, nefret dili ile kendilerini göstermelerini devraldıkları faşist mirasa bağlıyoruz.

*Varsın onlar İstanbul’a hizmet diye musluk açmaya devam etsinler. 29 Mayıs’ı da Bay Kemal istersen sen de gel, Atatürk Havalimanı’nda kutlayacağız.

*Sen 700 kişiyi falan topla oraya götür. Ama biz orada 29 Mayıs İstanbul’un fethini kutlayacağız. O gün ağaç dikeceğiz ve inşallah bahçenin temelini de atacağız.

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