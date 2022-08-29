Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması

Konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı tutuklanan Gülşen'in serbest bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların imam hatip okullarımızı da hedef alacak boyuta ulaştığını görüyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen nisan ayında İstanbul'da verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, geçen perşembe akşamı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Şarkıcı bugün avukatının yaptığı itiraz sonrası ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, imam hatip liselerine yönelik sözleri değerlendirdi.

“Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak” diyen Erdoğan, “Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların imam hatip okullarımızı da hedef alacak boyuta ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Gülşen'e ev hapsi verilmesine tepki: Sahneye çıkmasın diye...