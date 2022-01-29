Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: Biz balıkçıya gitmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk, dertleriyle dertlendik. Birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

*Yaklaşık 3 yıldır gelemediğimiz Giresun’u özlemişiz. Şu anda gördüğüm manzaraya bakılırsa Giresun’da bizi özlemiş. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi eksiltmesin.

* Öncelikle sizlere 3 yıl önce geldiğimde verdiğiniz sözü tutarak AK Parti’yi yüzde 49 ile birinci çıkartmak suretiyle belediye hizmetinde bayrağını bize verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum.

* Biraz önce, Dereli’deydim. Biliyorsunuz 2020 Ağustos’unda meydana gelen sel felaketinde aralarında Dereli’nin de bulunduğu 7 ilçemizde can ve mal kayıpları yaşamıştık.

*En çok hasar da Dereli’de olmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının ardından hemen Dereli’yi adeta yeni baştan inşa ettik.

*Bir daha belini doğrultamaz denilen bu ilçemizi bir yıl gibi kısa bir sürede tekrar ayağa kaldırdık. Zira biz söz verirsek yaparız. Laf değil iş üretiriz iş. Laf ola beri gele değil Dereli orada Giresun merkez burada.

* Açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha Dereli’li kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı şekilde Dereli ile bitmedi. Bir de Doğankent var.

*Selin yıktığı ev ve iş yerlerini yeniden inşa ettik. Dereli’de yapılan işler bu ülkede devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma, dertlerini çözme, kayıplarını telafi etmedeki kararlılığını gösterme açısından önemli bir örnektir.

İMAMOĞLU’NA BALIKÇI TEPKİSİ

*Şunu özellikle vurgulamak istiyorum sel felaketi oldu Bakan arkadaşlarım ben hep birlikte Doğankent’de Dereli’deydik balıkçıya gitmedik.

*Balıkçıya gitmedik, nereye gittik? Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk, dertleriyle dertlendik.

* Birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Diğer yanda kar bora fırtına esiyor hiç umurlarında değil.

*Bu belediye başkanlığını ben de yaptım hem de İstanbul’da. Öyle kar bora fırtına, sel, deprem olacak yok Bodrum’a git şuraya buraya git bizim kitabımızda o yok bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın halkınla.

* İşte deprem felaketlerinde o yangın afetlerinde benim Bakan arkadaşlarım Antalya’daydı, Muğla’da, Kastamonu’da Bozkurt’ta Cumhurbaşkanı neredeydi? O da onların yanındaydı. Sel afeti mi oldu bunu gidereceksin çünkü görevin bunu gerektiriyor.

* CHP’nin başını çektiği kesim ülkenin ve milletin felaketi üzerinden kendi çıkarlarını inşa etmenin başına düştüler. Başaramayacaklar, Cumhur İttifakı olarak bunların üzerine üzerine gitmeye devam ediyoruz.

FAİZ MESAJI

* Yaşadığınız sıkıntıları, fedakarlıkları görmezden gelmiyoruz. Hepsinin de farkındayız, yakından takip ediyoruz.

*Çözümlerini arıyor, buluyoruz. Aralık ayının 20’sine kadar döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmanın önünü nasıl kestiğimizi biliyorsunuz.

*Bu iş milletimize ciddi zarar verecek bir yere doğru gidiyor, hemen tedbirlerimizi aldık, kuru tekrar istikrara kavuşturduk.

*Enflasyonun ciddi yük olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha düşecek.

*Asgari ücrette verdiğimiz sözü tuttuk. 4250 liraya çıkardık. Memur ve emekli maaşlarına kadar gelirlerde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla insanımızı enflasyona ezdirmedik.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'yolsuzluk' yanıtı