Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi.

3 saat süren toplantıda enflasyon ve göçmenler konusu başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeler ele alındı.

“HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYON SONUÇLARI BİZE DE YANSIYOR”

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Dünyanın ve bölgemizin, savaşların, çatışmaların, siyasi, ekonomik krizlerin, sosyal çalkantıların kıskacında sancılı bir dönemden geçtiği şu günlerde Türkiye rotasından sapmadan ilerliyor. Hiç şüphesiz hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sonuçları bize de yansıyor.

* 2023 hedefleri ve 2053 vizyonumuzla sembolleştirdiğimiz kendi yol haritamıza bağlı kalmaya başardık. Türkiye küresel üretim, lojistik sistemindeki yeni arayışları durumundadır.

* Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını adım adım yürütüyoruz. Hiçbir açık ve gizli oyunun bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermiyoruz.

* Ülkemizin önü yıllarca siyasi istikrarsızlıkla, suni ekonomik krizlerle, terör örgütleri, vesayet, darbelerle, evrensel kavramların arkasına gizlenmiş sinsi projelerle kesilmiştir. Bizim dönemimizde de farklı görünüm ve yöntemlerle hep sahnelendi.

* Demokrasi ve kalkınma reformlarımızı hayata geçirirken kirli oyunları bozarak bugünlere geldik. Hak ve özgürlük alanlarını genişleterek ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kurtardık.

* Ülkemizin bağrına yerleştirilmiş bir bomba olan FETÖ ihanet çetesini canımızı ortaya koyarak milletimizle birlikte tepeledik. Yaptığımız sınır ötesi harekatlarla sınırlarımıza dayanan tacizleri milletimizle püskürttük. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı en büyük sağlık krizi olan corona virüsü salgınının üstesinden sağlık sistemimizin gücü, dirayetli yönetimimizle, milletimizle hep beraber el ele yok ettik.

“ALIM GÜCÜNDEKİ DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIZ”

* Dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzelteceğiz. Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız destek tutarın 5,3 milyar liradır.

* Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz sene 2,5 milyon aileye kaynak teslim ettik. Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz. Ülkemizi tüm alanlarla Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkartmak için yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir.

KONUT FİNANSMANINDA 3 YENİ PAKET

* Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik.

* Birinci pakette 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

* İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.

* İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40’ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL’lik kaynak ayırdık. Böylece inşaat halindeki projeler hızla tamamlanarak kısa vade içerisinde konut arzının artmasını ve fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.

* TOKİ’nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ’ye 30 milyar TL’lik destek sağlayacağız.

YENİ PASAPORT

* Pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek alt yapıyı kurduk. Yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı ile başlayıp Birinci Meclis ile sona eriyor ve ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle vatandaşlarımıza verilecek yeni pasaportlarımızın hayırlı olmasını diliyorum.

“SURİYELİLERİ GÖNDERMEYE GÜCÜNÜZ YETMEZ”

* Şu anda 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir ve onlara sahip çıkacağız. Şimdi Bay Kemal ne diyor ‘Biz bunların hepsini tekrar Suriye’ye süreceğiz’. Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez.

* Bay Kemal senin ortakların varsın PKK mensubu olsun. Sen onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a yürümeye devam et. Zira biz ensar kültürü ile yetişmişiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu iyi biliriz. Biz sizler gibi bu toprakları hüdainabit bulmadık. Asla taviz de vermeyeceğiz. Ancak inananlar kardeştir ve kardeşliğimizi koruyacağız.

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