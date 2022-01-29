Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘yolsuzluk’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ihalede yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin," Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım güzel bir şekilde ağzının payını verdi" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Bir afetin bir felaketin ardından sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz.

* Bir yıl içerisinde alt yapısıyla üst yapısıyla yapacağız dedik ve bitirdik. Bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız.

* Burada yerini alacak Dereli’nin sakinlerine huzurlu bir gelecek diliyorum. Rabbim bizleri benzer felaketlerden muhafaza eylesin. Burada güzel bir çalışma yapıldı.

*Biz inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur.

KILIÇDAROĞLU’NA YANIT

* Biz inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur.

*Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma

*Bakanım güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22’de ben televizyona çıkacağım, o da 22’de kendisine göre Youtube’u var, cumhurbaşkanını susturacak.

DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

*Ana muhalefet doğalgazın bir haftalık ömrü var diyor. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, Tuz Gölü’nün altında stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz.

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