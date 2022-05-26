Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt: Akıl kârı değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet liderinin bürokratları açıkça tehdit ettiğini gördük. Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci yönetmek akıl kârı değildir" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu. Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

*Etik Kurulumuzun giderek artan çabalarını Cumhurbaşkanı olarak daima destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum.

*Geçtiğimiz yıllarda tarihinin en iddialı yönetim değişikliğini gösteren Türkiye, bu vasfını gelece taşıma iradesini de göstermiştir.

KILIÇDAROĞLU’NA YANIT

*Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın bürokratları hedef aldığını, tehdit etmeye başladığını görmeye başladık. Kamu görevlileri elbette eleştirilebilir.

*Evet yapılan iş ve işlemleri eleştirdik, hukuk yoluna başvurduk. Ama ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik.

*Demokratik hukuk devletinde olması gereken budur. Eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık, iş ve işleyişle hukuka saygımızı gösterdik.

*Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı dil demokratik hukuk devletine uygun değildir. Bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir.

*Kendisine oy vermediği için çiftçiye, esnafa hakaret ettiği gibi bürokratları tehdit etmektedir. Verdiği karar için hakimi, operasyon için askeri, imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek?

*Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Devletin teamüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi?

*Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda kamu görevlilerin hakkını, hukukunu korumak görevimizdir.

*Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, milleti hizmetlerden mahkum etmendir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz.

*Kamu görevlilerimizin vazifelerini yürütürken tek bakacakları yer anayasa ve yasalardır. Hariçten gazel okuyanların naralarıyla kamu görevlisi işini yapmaz.

*Biz de mesai arkadaşı olarak gördüğümüz kamu görevlilerinin yanındayız. Tüm kamu görevlilerimiz müsterih olsun.

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