Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şampiyonluk kutlamasında yuhalandı

Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taraftarlar tarafından uzun süre yuhalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TFF 1. Lig’te Keçiörengücü’nü 2-1’lik skorla mağlup eden Ankaragücü, şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmaya hak kazandı. TFF 1. Lig şampiyonu Ankaragücü için 19 Mayıs Stadyumu Kutlama Alanı’nda şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirildi. Taraftarların katıldığı kutlamada, kurulan platformda çeşitli sanatçılar sahne aldı.

SAHNEYE ÇIKAN FUAT OKTAY YUHALANDI

Şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşması sırasında taraftarlar tarafından yuhalandı. Fuat Oktay'ın yuhalandığı anlarda konuşmasına devam ettiği görüntüler, taraftar kamerasına yansıdı.

“MÜJDE VERMEK İÇİN BURADAYIZ”

Fuat Oktay'ın yuhalandığı sırada, “Ankara, biz size güzel bir akşamda, güzel bir haber vermek için buradayız. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu için buradayız. Milli mücadelenin sembolü olan Ankara, inşallah bugün de yine aynı şekilde Süoer Lig'e çıkmış olmanın sevinciyle, müjdesiyle burada” dediği duyuldu.

Ankaragücü taraftarları, yıkılan 19 Mayıs Stadı’nın yerine hala yenisinin yapılmamış olmasını uzun süredir eleştiriyordu.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın 'Mart'ta gelecek' dediği İsrail Cumhurbaşkanı yuhalandı

İlginizi Çekebilir Trump, destekleyici Covid aşısı olduğunu söyleyince yuhalandı