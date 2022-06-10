‘Cumhurbaşkanının hakareti bardağı taşıran son damla oldu’ diyerek AKP’den istifa etti

AKP ve MHP'den istifa edenler, CHP'ye katılarak parti rozetlerini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Sürtük" hakaretine tepki gösteren AKP'li kadın törende yaptığı konuşmada, "En sonunda cumhurbaşkanımızın bize söylediği, kadınlara hakaret etmesi bardaktaki son damlayı taşırdı. İstifa etmek istiyorum. Çok pişmanım. Hepinizden özür diliyorum. Şimdiye kadar da oy verip bu hallere düşürdüğümüz için özür diliyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni üyelere parti rozeti taktı.

MHP ve AKP’den istifa edenler, son dönemlerde yaşanan sorunlara tepki göstererek CHP’ye katıldıklarını açıkladı.

“MHP’NİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI HOŞUMA GİTMİYOR” DİYEREK PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Uzun yıllardır MHP’de aktif görev aldığını belirten Musa Kaya, “Ziraat mühendisiym ancak şu anda nakliyecilik yapmaktayım. Üniversite yıllarından beri MHP'nin her safhasında yer aldım. Halen de aktif üyesiyim. Fakat son yıllarda MHP'nin tutum ve davranışları hiç hoşuma gitmemektedir. Ülkemizin ekonomik durumu ortadadır. Hak, hukuk, adalet kavramları ortadadır. Bu, daha önceki MHP'nin uyguladığı tavırlara, şu anda uyguladığı tavırlar hiç yakışmamaktadır. Mevcut iktidarın yanında yer almaktadır ve benim fikirlerimle ayrı düşmektedir. Bu sebeple MHP'den istifa ediyorum ve CHP saflarına katılıyorum. Sayın genel başkanımızın birleştirici bir tutum içerisinde olması, benim bu olayı gerçekleştirmemde birinci faktördür” şeklinde konuştu.

“HAKARET BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU, İSTİFA EDİYORUM”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sürtük” hakaretine kızdığını belirten AKP üyesi kadın, “En sonunda cumhurbaşkanımızın bize söylediği, kadınlara hakaret etmesi bardaktaki son damlayı taşırdı. İstifa etmek istiyorum. Çok pişmanım. Hepinizden özür diliyorum. Şimdiye kadar da oy verip bu hallere düşürdüğümüz için özür diliyorum” dedi.

“YANLIŞ YAPTIĞIMIZI ANLADIK”

Uzun yıllardan beri AKP üyesi olduğunu belirten vatandaş ise, “AKP'den başka hiçbir partiye oy vermedim. Vermeyi de düşünmüyordum. Ta ki 5 yıla kadar. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, laiklik ilkesinin yok edilmeye çalışılması, adam kayırmalar, hukuk sisteminin ve eğitim sisteminin çöküşü…Artık buramıza kadar geldi. Bu sistem yürüyemez oldu…Biz yanlış yaptığımızı anladık, CHP saflarına geçmeye karar verdik. Bizi yönetenler, Osmanlı'nın son dönemleri misali zevki sefa içerisinde yaşarken, halkı sefalet ve yoksulluk içerisinde bıraktılar. Bundan sonra halkın birleştirici gücü olan, hiçbir menfaat ve kendisinin gelirini düşünmeyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun da izniyle CHP saflarına katılmak istiyorum. Huzurlarınızda AKP üyeliğinden istifa ediyorum” diye konuştu.

AKP ÜYESİ YAŞLI KADIN: ARTIK DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI

Birkaç senedir AKP üyesi olduğunu belirten yaşlı kadın da, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çoluğumuz çocuğumuz çok mağdur durumda oluyor. Ben artık hiç kimseyi kırmadan AKP'den ayrılmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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