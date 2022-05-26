‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin zararı araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti'nin TBMM'ye sunduğu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal zararlarının araştırılması" önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican tarafından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal zararlarının araştırılması” amacıyla Meclis Başkanlığına araştırma önergesi sunuldu.

“EROZYONA UĞRATTI”

Önergede “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yasama ve yargı erkleri, yürütme erkinin tahakkümü altında kalmış, siyasi idare mekanizması tek bir kişinin istek ve arzularına terk edilmiştir. Tek adam rejiminin anayasal çerçevesini oluşturan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı, yapısı ve kurumsal gelenekleri erozyona uğramaktadır. Demokrasimize, kurumlarımıza ve geleneklerimize hasar veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin siyasi, ekonomik ve toplumsal zararlarının Gazi Meclisimizin uhdesinde görüşülmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini saygılarımızla arz ederiz” denildi.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN DERİN SİYASİ VE EKONOMİK KRİZİNİ YAŞATTI”

Önergenin gerekçe kısmında ise cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği zarar şöyle anlatıldı:

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yasama ve yargı erkleri, yürütme erkinin tahakkümü altında kalmış, siyasi idare mekanizması tek bir kişinin istek ve arzularına terk edilmiştir. Tek adam rejiminin anayasal çerçevesini oluşturan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı, yapısı ve kurumsal gelenekleri erozyona uğramaktadır.

*İradenin ve idarenin tek bir noktada temerküz ettiği siyasal yapı sebebiyle Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete, kişi hak ve hürriyetlerinden milli güvenliğe kadar geniş bir alanda çok yönlü bir kriz hali söz konusudur.

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde; yargı kararları, gündelik siyasi hesapların parçası haline getirilmiş, hakimler ve savcıların yer ve yetki teminatları gasp edilerek verdikleri ve verecekleri kararların siyasi irade tarafından kontrol altına alınması amaçlanmıştır. Devlet olma vasfının temelinde yatan adaleti sağlama yükümlülüğü yara almıştır.

*Merkez Bankası başta olmak üzere gelenekleri ile güçlenerek yaşayan pek çok kritik devlet kurumu keyfi bir yönetimin sonucunda istikrarsızlaştırılmıştır. Ekonominin evrensel ve bilimsel metotları terk edilmiş, liyakatsiz atamalar sonucu Türk milleti derin bir yoksulluğa ve yoksunluğa sürüklenmiştir.

*Devletin yasama erkinden sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile gölgelenmiştir. Gazi Meclisin en temel sorumluluklarından biri olan bütçe hakkı dahi elinden alınmıştır.

*Devlet mefhumu ve iktidar partisi arasındaki sınırların giderek silindiği bir siyasal zeminde, Türkiye’nin kalkınması ve ilerlemesi mümkün görünmemektedir. Devletimizi, bir kişinin iki dudağı arasına mahküm eden, demokrasimize, kurumlarımıza ve geleneklerimize hasar veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin siyasi, ekonomik ve toplumsal zararlarının Gazi Meclisimizin uhdesinde görüşülmesi gerekliliği hasıl olmuştur.

AKP VE MHP REDDETTİ

İYİ Parti'nin sunduğu önerge, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.

İlginizi Çekebilir Uyuşturucu ticaretinde siyasi bağlantının araştırılmasını AKP ve MHP reddetti