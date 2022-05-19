Cumhuriyetin ilk yıllarından bu güne 19 Mayıs heyecanı
19 Mayıs cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana coşkuyla kutlanıyor. İlk yıllarda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan gün, 1981 yılından itibaren Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı oldu. En büyük değişim 2012 yılında stadyum kutlamalarına son verilmesiyle yaşandı.
19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışı, işgle karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edildi.
Uzun yıllar Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bayram, 1981 yılından sonra Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bayramı ilk olarak 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun’da kutlandı. 1935’te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazandı.
İlk yıllarda kutlamaların merkezi Taksim Meydanı’ndaki Topçu Kışlası iken sonraki yıllarda Ankara ve İstanbul’daki stadyumlarda, Ankara Hipodrom’da çok renkli gösterilerle kutlanmaya devam etti.
Zaman zaman yabancı devlet adamlarının da katıldığı törenlere vatandaşların ilgisi her yıl daha da büyüdü.
Törenlerde en önemli değişim 2012 yılında yaşandı. O yıldan sonra stadyumlarda tören yapılması geleneği sona erdi.
İşte Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne Mayıs manzaraları:
1929
TAKSİM
Gençlik ve Spor Bayramı, Taksim Gezisi (Gezi Parkı) girişinde toplanan öğrencilerden oluşan büyük kalabalığın yürüyüşü ile başladı.
1935
TAKSİM TOPÇU KIŞLASI
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Taksim Meydanı’ndaki Topçu Kışlası içinde yer alan Taksim Stadı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı.
1951
ANKARA 19 MAYIS STADYUMU
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Stadyumunda tören yapıldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın öğrencileri selamladığı gösterileri, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, protokole dahil zevat ve binlerce vatandaş heyecanla izledi.
1951
ANKARA
Törende, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ve bir kız öğrenci konuşma yaptı. Törende, Ankara’daki kız ve erkek orta öğretim öğrencileri, Hasanoğlan Köy Enstitüsü öğrencileri, Kara Harp Okulu öğrencileri ve sporcular gösteri yaptı.
1955
ANKARA HİPODROM
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ankara’da Hipodrom’da düzenlenen törenlerle kutlandı.
1956
ANKARA
Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve Prenses Süreyya Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda gösterileri izledi.
1958
ANKARA
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Başkent Ankara’da törenlerle kutlandı. Törenler 19 Mayıs Stadyumu’nda yapıldı.
1958
ANKARA
CHP Lideri İsmet İnönü eşi Mevhibe Hanım’la 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılan gösterileri trübünlerde izliyor.
1962
ANKARA
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Başkent Ankara’da törenlerle kutlandı. Törenler 19 Mayıs Stadyumu’nda yapıldı.
1965
ANKARA
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Stadyumunda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, geçit törenine katılanları selamladı.
1967
ANKARA
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Stadyumunda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, atletlerin Samsun’dan getirdiği toprak ve bayrağı kabul etti.
1970
ANKARA
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ankara’da 19 Mayıs Stadyumu’nda törenlerle kutlandı.
1985
ANKARA
Başbakan Turgut Özal ve eşi Semra Özal 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen gösterileri heyecanla izliyor.
1988
ANKARA
Öğrencilerin gösterileri Ankara 19 Mayıs Stadyumunu bir kez daha bir festival alanına çevirdi.
1988
ANKARA
Cumhurbaşkanı Kenan Evren hipodromdaki resmi geçidi ayakta izliyor.
1993
ANKARA
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefat etmesi nedeniyle, Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Süleyman Demirel, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, SHP Lideri Erdal İnönü19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de .
2002
ANKARA
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer stadyumdaki töreni şeref tribününden izledi.
2004
ANKARA
Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök şeref tribününde
2006
İSTANBUL İNÖNÜ STADYUMU
2007
ANKARA
19 Mayıs Stadı’ndaki törenlere Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere tüm devlet erkanı katıldı.
2008
ANKARA HİPODROM
Bayram Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom’da düzenlenen törenlerle kutlandı. Abdullah Gül cumhurbaşkanı olarak ilk kez törenleri izledi.
2009
İZMİR
90. yıldönümü İzmir Atatürk Stadı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı.
2009
ANKARA
19 Mayıs Stadyumu’ndaki törenleri Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan birlikte izledi.
2010
ANKARA
Törenler Anıtkabir ziyareti ile başladı.
2010
ANKARA
Ankara’da AKM’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlere devlet erkanı da katıldı.
2011
İSTANBUL
Lise öğrencileri, Türk Telekom Arena’da hazırladıkları kareografi ve dans gösterilerini sergilediler
2012
ANKARA
Gençlik ve Spor bakanı Suat Kılıç Başkanlığı’ndaki heyet Anıtkabir’ i ziyaret etti. Mozoleye çelenk koydu.
2012
İSTANBUL
19 Mayıs “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” törenlerinin stadyumlardan kaldırılması üzerine Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül sokak kutlamaları düzenledi. Halaskargazi Caddesi’ni boydan boya dev Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile süslendi.
2018
ANTALYA
2019
İZMİR
İzmir’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet meydanında düzenlenen törenlerle kutlandı.