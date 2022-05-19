Cumhuriyetin ilk yıllarından bu güne 19 Mayıs heyecanı

19 Mayıs cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana coşkuyla kutlanıyor. İlk yıllarda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan gün, 1981 yılından itibaren Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı oldu. En büyük değişim 2012 yılında stadyum kutlamalarına son verilmesiyle yaşandı.

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19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışı, işgle karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edildi.

Uzun yıllar Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bayram, 1981 yılından sonra Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk olarak 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun’da kutlandı. 1935’te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazandı.

İlk yıllarda kutlamaların merkezi Taksim Meydanı’ndaki Topçu Kışlası iken sonraki yıllarda Ankara ve İstanbul’daki stadyumlarda, Ankara Hipodrom’da çok renkli gösterilerle kutlanmaya devam etti.

Zaman zaman yabancı devlet adamlarının da katıldığı törenlere vatandaşların ilgisi her yıl daha da büyüdü.

Törenlerde en önemli değişim 2012 yılında yaşandı. O yıldan sonra stadyumlarda tören yapılması geleneği sona erdi.

İşte Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne Mayıs manzaraları:



1929

TAKSİM

Gençlik ve Spor Bayramı, Taksim Gezisi (Gezi Parkı) girişinde toplanan öğrencilerden oluşan büyük kalabalığın yürüyüşü ile başladı.



1935

TAKSİM TOPÇU KIŞLASI

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Taksim Meydanı’ndaki Topçu Kışlası içinde yer alan Taksim Stadı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

1951

ANKARA 19 MAYIS STADYUMU

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Stadyumunda tören yapıldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın öğrencileri selamladığı gösterileri, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, protokole dahil zevat ve binlerce vatandaş heyecanla izledi.



1951

ANKARA

Törende, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ve bir kız öğrenci konuşma yaptı. Törende, Ankara’daki kız ve erkek orta öğretim öğrencileri, Hasanoğlan Köy Enstitüsü öğrencileri, Kara Harp Okulu öğrencileri ve sporcular gösteri yaptı.



1955

ANKARA HİPODROM

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ankara’da Hipodrom’da düzenlenen törenlerle kutlandı.



1956

ANKARA

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve Prenses Süreyya Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda gösterileri izledi.



1958

ANKARA

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Başkent Ankara’da törenlerle kutlandı. Törenler 19 Mayıs Stadyumu’nda yapıldı.

1958

ANKARA

CHP Lideri İsmet İnönü eşi Mevhibe Hanım’la 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılan gösterileri trübünlerde izliyor.



1962

ANKARA

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Başkent Ankara’da törenlerle kutlandı. Törenler 19 Mayıs Stadyumu’nda yapıldı.



1965

ANKARA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Stadyumunda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, geçit törenine katılanları selamladı.



1967

ANKARA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Stadyumunda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, atletlerin Samsun’dan getirdiği toprak ve bayrağı kabul etti.



1970

ANKARA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ankara’da 19 Mayıs Stadyumu’nda törenlerle kutlandı.



1985

ANKARA

Başbakan Turgut Özal ve eşi Semra Özal 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen gösterileri heyecanla izliyor.



1988

ANKARA

Öğrencilerin gösterileri Ankara 19 Mayıs Stadyumunu bir kez daha bir festival alanına çevirdi.



1988

ANKARA

Cumhurbaşkanı Kenan Evren hipodromdaki resmi geçidi ayakta izliyor.

1993

ANKARA

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefat etmesi nedeniyle, Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Süleyman Demirel, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, SHP Lideri Erdal İnönü19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de .



2002

ANKARA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer stadyumdaki töreni şeref tribününden izledi.



2004

ANKARA

Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök şeref tribününde



2006

İSTANBUL İNÖNÜ STADYUMU



2007

ANKARA

19 Mayıs Stadı’ndaki törenlere Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere tüm devlet erkanı katıldı.



2008

ANKARA HİPODROM

Bayram Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom’da düzenlenen törenlerle kutlandı. Abdullah Gül cumhurbaşkanı olarak ilk kez törenleri izledi.

2009

İZMİR

90. yıldönümü İzmir Atatürk Stadı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı.



2009

ANKARA

19 Mayıs Stadyumu’ndaki törenleri Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan birlikte izledi.



2010

ANKARA

Törenler Anıtkabir ziyareti ile başladı.



2010

ANKARA

Ankara’da AKM’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlere devlet erkanı da katıldı.



2011

İSTANBUL

Lise öğrencileri, Türk Telekom Arena’da hazırladıkları kareografi ve dans gösterilerini sergilediler



2012

ANKARA

Gençlik ve Spor bakanı Suat Kılıç Başkanlığı’ndaki heyet Anıtkabir’ i ziyaret etti. Mozoleye çelenk koydu.



2012

İSTANBUL

19 Mayıs “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” törenlerinin stadyumlardan kaldırılması üzerine Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül sokak kutlamaları düzenledi. Halaskargazi Caddesi’ni boydan boya dev Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile süslendi.



2018

ANTALYA



2019

İZMİR

İzmir’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet meydanında düzenlenen törenlerle kutlandı.

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