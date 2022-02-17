Çürük meyvenin adı ekonomik meyve olmuş!

İktidar ‘Ekonomi iyi’ diyor ancak ülkede her gün vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Boş baklava, boş tost, boş içli köfteden sonra bir markette çürük meyveler ‘ekonomik’ adıyla satılıyor. CHP’liler, “Ülkem bunu da gördü” diye isyan etti.

Deniz AYHAN

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Ekonomik kriz ülkede her geçen gün kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Vatandaş evine ekmek götürmekte zorlanırken, bu olumsuz etkinin en büyüğü mutfakta yaşanıyor. Her ürüne yağan zamlar yüzünden millet pazar ve marketlere uğrayamaz oldu. Artan hayat pahalılığına karşı işletmelerin uyguladığı yöntemler gündem olmaya devam ediyor. Düşen alım gücü nedeniyle ‘ucuz olsun' diye yapılan boş baklava, boş tost ve boş gözlemeden sonra bir markette çürük meyveler “ekonomik meyve” olarak satışa sunuldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta çürük meyvenin kilosu 4.95 TL oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Çıkma sebze, boş baklava, boş tost, boş cüzdan… Şimdi de çürük meyve. O bile 5 lira. Çürük meyvenin ismi ekonomik meyve olmuş… Ülkeyi getirdikleri nokta…” yorumları yaptı.

‘ACİZLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Milletvekilleri de vatandaşın çürük meyveye muhtaç hale gelmesine tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “AKP, milleti çürük meyveye mahkum etti. Üretim yok, yatırım yok, işsizlik almış başını gidiyor… Millet boş tosta, boş gözlemeye muhtaç. KDV düşürerek ekonomiyi düzelteceğini zanneden bir acizlikle karşı karşıyayız. Türkiye bunu haketmiyor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, “AKP iktidarında, boş baklava, boş tostla tanışan memleket, çürük meyvenin ‘ekonomik meyve' adı altında satıldığını da gördü. Yazık bu güzel ülkeye…” diye tepki gösterdi.

“ÇÜRÜK EKONOMİ MODELİ”

Sosyal medyada gündem olan bu fotoğraf için CHP PM Üyesi Eren Erdem, “Hükümetin çürük ekonomi modelinin sonucu olarak; ekonomik meyve adı altında çürük meyve satışı başlamış… Daha neler göreceğiz?” diye sordu. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise “Ekonomik meyve, diğer adıyla çürük meyve. İşte vatandaşın durumu…” yorumu yaptı. Vekillerin yorumlarına vatandaştan destek geldi.