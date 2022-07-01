ÇYDD’den ‘kaygılıyız’ mesajı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Laiklik karşıtı eylemlere ve uygulamalara tepki gösteren ÇYDD, “Son dönemde ülkemizde yaşanan olayları, demokratik ve laik toplum düzenine aykırı gerçekleştirilen eylemleri kaygıyla izliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Ali Selim YAMANLI

Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, sosyal ve hukuk devleti olduğunu hatırlatan ÇYDD yazılı açıklamada “akıl ve bilim” vurgusu yaptı.

Açıklama şöyle:

*Siyasal ve toplumsal yaşamda Atatürk ilke ve devrimleriyle kazandığımız hak ve özgürlüklerin yok edilmeye çalışıldığını; laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin hiçe sayıldığını hemen her gün yeni örneklerle görüyor ve yaşıyoruz.

*Kadınların çalışmamasını, sokağa çıkmamasını, kız çocuklarının okula gönderilmemesini savunacak kadar çağdan uzak, akıl ve bilimle bağını kesmiş bir tarikatın şeyhinin cenaze töreni ve törenin neredeyse devlet protokolüne dönüştürülmesi bunun en son ve an acı örneklerinden biridir.

“FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR”

*Cumhuriyet ile birlikte bireyin üzerindeki her türlü dini ve toplumsal baskı kırılmış; aklı odağa yerleştiren, araştıran, sorgulayan yurttaşlar yetiştirilerek her türlü gelişimin önü açılmış ve özgür bireyden yola çıkılarak “fikri hür, vicdanı hür” çağdaş nesillerle geleceğe yön verilmesi amaçlanmıştır.

*Bu ülke topraklarında yaşayan hiçbir yurttaş dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılığa uğrayamaz, şiddete maruz bırakılamaz, hak ve özgürlükleri kısıtlanamaz!

*Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak hukukun üstünlüğüne sarsılmaz bir inançla bağlıyız, demokratik haklarımızı ve kamu yararını savunmaya devam edeceğiz! Atatürk devrim ve ilkelerinden, Cumhuriyetin kazanımlarından asla vazgeçmeyeceğiz!”

HUKUK ÖLDÜRÜLÜYOR, ADALET YOK EDİLİYOR

Kadına yönelik şiddet ve verilen cezalara dikkat çeken ÇYDD, “Toplumsal yaşamda kadına yönelik şiddetin sürekli olarak artması, kadın cinayetlerinin önüne geçebilecek caydırıcı cezaların uygulanmaması hatta kadınları ve çocukları koruyan yasal düzenlemelerin, uluslararası sözleşmelerin engellenmeye çalışılması ile birlikte her yeni bir güne cinsiyet temelli bir ayrımcılık, şiddet ya da katliam haberiyle başlıyor; hukukun öldürülmesine, adaletin yok edilmesine tanık oluyoruz” ifadelerini kullandı.