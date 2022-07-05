ÇYDD’den mesaj: Laik Cumhuriyeti koruyacağız

Son dönemde artan laiklik karşıtı eylemlere tepki gösteren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Gün geçtikçe yoksullaşan ülkemizde gündemin değiştirilmek istenmesi ve laiklik karşıtlığının bu cesaretle gerçekleştirilmesi ciddi şekilde kaygı vericidir" dedi.

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Yaptığı yazılı açıklamada ülkenin mevcut ekonomik koşullarında laiklik karşıtlığının körüklendiğini ifade eden ÇYDD, “Gün geçtikçe yoksullaşan ülkemizde gündemin değiştirilmek istenmesi ve laiklik karşıtlığının bu cesaretle gerçekleştirilmesi ciddi şekilde kaygı vericidir” ifadelerini kullandı.

“LAİKLİK KARŞITI EYLEMLERİ KINIYORUZ!”

Laiklik karşıtı eylemlere dikkat çeken ve gün geçtikçe bu tür eylemlerin artış gösterdiğini söyleyen ÇYDD, “Son dönemde ülkemizde yaşanan ve her geçen gün daha da sertleşen laiklik karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklenmiştir. Trabzon'un Of ilçesinde hafızlığını tamamlayan 250'den fazla kişi, icazet töreni için kentte cübbeli ve sarıklı olarak dolaşmıştır. Benzer görüntüler, ülkemizin farklı illerinden de basına yansımıştır. Laiklik karşıtı bu eylemleri kınıyoruz!” açıklamasını yaptı.

“TOPLUMSAL SONUÇLARI AĞIR OLUR”

Atatürk devrim ve ilkelerinin her zaman yaşatılması gerektiğini vurgulayan ÇYDD, “Toplumsal kutuplaşmanın bu derecede körüklenmesi karşısında çözüm ülkemizin kuruluş felsefesidir; Atatürk'ün devrim ve ilkelerinin gerçek anlamda yaşatılmasıdır. Laiklik ilkesi, kamuculuk, aydınlanmacılık, ilericilik, hak ve özgürlüklerin korunması ile doğrudan ilişkilidir, birinden bile ödün verilmesinin toplumsal sonuçları çok ağır olacaktır” dedi.

“LAİKLİĞİN OLMADIĞI YERDE TOPLUM GELİŞMEZ”

Çağdaş yaşam ve çağdaş toplum için gerekli olan ilkeleri sıralayan ÇYDD, “Laiklik, kamuculuk, aydınlanmacılık, ilericilik gibi değerlerin geriye düşülmesine neden olan laiklik karşıtı eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bireyinin ve vatandaşının zararına olduğunu hatırlatırız. Biliyoruz ki laikliğin olmadığı yerde bilim, kültür, sanat olmaz; özgür ve yaratıcı düşünce gelişmez. Tüm bu değerlerin eksikliği de toplumların gelişmesi, kalkınması ve her bakımdan zenginleşmesinin önündeki en büyük engeldir” diye ekledi.

“ATATÜRK DEVRİM VE İLKELERİNİ SAVUNACAĞIZ”

Açıklamalarına hukukun üstünlüğü, demokrasi, eşit ve adil eğitim vurgusu yaparak devam eden ÇYDD, “33 yıldır yaptığımız gibi, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve Atatürk'ün devrim ve ilkelerini her yerde savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir kadının sokaklarında kaygı ile yürümediği, hiçbir kız çocuğunun eğitimde engel ve eşitsizlikle karşılaşmadığı, her vatandaşın eşitlik içinde yaşadığı toplum hedefimizden ve çocuklarımızın laik, karma, bilimsel ve ücretsiz eğitim hakkı için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.