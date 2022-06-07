Danıştay Savcısı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hukuka aykırı
Danıştay Savcısı mütalaasını tekrarlayarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaline karar verilmesini talep etti.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin feshine yönelik açılan davanın duruşması Danıştay'da görüldü.
Danıştay Savcısı Aytaç Kurt, mütalaasını tekrarladı. Kurt, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaline karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını sonra açıklayacağını söyledi.
Danıştay’da görülen davada katledilen kadınların isimleri ve hikâyelerini anlatan avukat Müjde Tozbey Erden’in konuşması sırasında katledilen kadınların yakınları salonda ellerinde fotoğrafla ayağa kalkarak “buradayım” dedi.
Ayrıntılar geliyor…