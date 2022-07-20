Danıştay temyiz başvurusunu reddetti, Buca Metrosu kaldığı yerden devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük ulaşım projelerinden Buca Metrosu’nun yapımının önünde hukuki bir engel kalmadığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, ihaleye yapılan itiraz üzerine Danıştay’a taşınan davada karar verildiği, Nurol-Yapı Merkezi Ortak Girişimi’nin teklifinin doğrudan geçerli kabul edilmesi talebinin uygun görülmediği belirtildi.

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Şubat ayında temeli atılan Buca Metrosu'nun yapım ihalesine ilişkin itiraz ve yargı süreci sona erdi. Danıştay'ın aldığı kararla, metronun yapım işinin kaldığı yerden aynı şekilde devam etmesinde hukuki engel olmadığı tescil edildi. Konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin raylı sistem ağını genişletmek, konforlu, çevre dostu ve hızlı bir ulaşım altyapısı tesis etmek amacıyla, inşası için yola çıktığımız Buca Metrosu'nun önünde hukuki bir engel kalmadığını kamuoyuna büyük bir mutlulukla duyururuz. Danıştay 13'üncü Daire'nin aldığı karar doğrultusunda, Buca Metrosu'nun yapım işi kaldığı yerden devam edecek, İzmir tarihinin en büyük projesi planlandığı şekilde öngörülen takvime uygun olarak yapılacaktır.

Danıştay 13'üncü Daire, şartnameye uygun olmayan teklif sunduğu için ihalede değerlendirme dışı kalan Nurol-Yapı Merkezi Ortak Girişimi'nin davacı olduğu dosyaya ilişkin kararını açıklamış, İzmir 4. İdare Mahkemesi’nce verilen kararın bozulması ve sunulan teklifin geçerli sayılması yönündeki temyiz başvurusunu kesin olarak reddetmiştir.

Bilindiği üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosu'nun yapımı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 28.7.2021 tarihinde kredi sözleşmesi imzalamış, ilgili kredi sözleşmesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (c) bendi hükümleri gereğince ihale, usul ve esaslar yönünden EBRD'nin öngördüğü kurallar çerçevesinde yapılmıştır.

Danıştay'ın gerekçeli kararında belirtildiği üzere Nurol-Yapı Merkezi Ortak Girişimi'nin teklifinin doğrudan geçerli kabul edilmesi talebi uygun görülmemiş, kendilerinden ikinci kez açıklama istenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

İhale komisyonu bu işlemi daha önceden yapmış ve gerekçeli biçimde teklifin reddine karar verilmiştir. Bu aşamada yargılama süreci sona ermiştir. Tesis edilen idari işlemler daha önce imzalanan sözleşmede değişiklik yapılmasını gerektirmediğinden yapım işinin kaldığı yerden aynı şekilde devam etmesinde hukuki engel kalmamıştır. İzmir'e ve Buca'ya hayırlı olsun.”