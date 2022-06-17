Danıştay’dan tartışılacak karar: Partiler dava açamaz

Danıştay 8. Dairesi, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasının yolunu açan yönetmeliğin iptali için dava açan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) başvurusunu, "Yönetmelik ile davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Latif SANSÜR

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Danıştay 8. Dairesi, TİP'in menfaatinin ihlal edilmediğini gerekçe göstererek reddettiği başvuruyla ilgili kararında, idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması için “Dava konusu edilecek işlem ile dava açacak kişi arasında belli ölçüler içinde menfaat ilişkisi bulunmasını öngören yasa koyucu, iptal davaları için menfaat ihlalini, subjektif ehliyet koşulu olarak aramaktadır”ifadelerini kullandı.

Kararın devamında şöyle denildi; “Bu bağlamda; davaya konu yönetmelik ile davacı Siyasi Parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunduğunun kabulüne olanak bulunmadığından, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”

BİR ÜYE KARARA KATILMADI

Davacı siyasi partinin tüm ülke düzeyinde örgütlenmiş ve seçimlere de katılmış bir tüzel kişilik olduğuna dikkat çeken bir hakim üye ise karara şu ifadelerle şerh düştü; “Davacı siyasi partinin ülke menfaatini gözeterek ülke çapında kamu yararı için faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmış bir tüzel kişiliği bulunmaktadır.

Uyuşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ile korunma altına alınan çevre hakkı ile ilgili olduğundan ve davacı partinin kamu yararı gözeterek çevre hukuku ile ilgili düzenlemelere karşı dava açma ehliyetinin olduğu tartışmasız bulunduğundan davanın ehliyet yönünden reddi yolundaki karara katılmıyorum.”

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