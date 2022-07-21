Darbedilince diplomasını yırtan doktor: Bana ‘Seni öldürürüz, burada yaşatmayız’ dediler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, özel bir tıp merkezinde hasta yakınlarının saldırısına uğraması sonucu diplomasını yırtarak mesleğinden istifa eden Dr. Şeyhmus Baraş'ı darbetmekle suçlanan 3'ü tutuklu kardeş 4 kişi, hakim karşısına çıktı. Mahkemede, darbedildiğini yineleyen Doktor Şeyhmus Baraş, "Bana 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler" dedi. Mahkeme, 3 kardeşin de tutukluğunun devamına karar verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

28 Haziran’da Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde acil servis doktoru olarak görev yapan Şeyhmus Baraş’ı darbetmek suçundan tutuklanan kardeşler Halil İbrahim Dağ, Mahmut Dağ, Mecrum Dağ ile tutuksuz sanık Rahime Dilara Bucak Dağ, hakim karşısına çıktı. Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve 8 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu 3 kardeş, savunmalarını yaptı.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Halil Dağ, olay günü çocuğunu yüksek ateş nedeniyle hastaneye götürdüğünü belirterek, “Olay günü 1 yaşında olan çocuğumu yüksek ateş nedeniyle acilen özel tıp merkezine getirdim. Burada tedavinin para ile yapılacağını öğrenmem üzerine eşim ile konuyu konuşmaya başladık. Daha sonra da burada doktor olarak çalışan ve ismini Şeyhmus olarak öğrendiğim şahıs geldi. Ben kendisine durumu anlattım. Ardından, bana parasız tedavi olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine ‘devlet hastanesine gideriz’ deyince bana eşimin ve çocuğumun yanında hakaret etti. Ben de bu söylemi duymam üzerine sinirlendim ve itişmeye başladık. Şeyhmus isimli şahıs eşimin üzerine yürüyünce aramızda tartışma çıktı. Doktora vurmadım hakaret ve tehditte bulunmadım” dedi.

Tutuklu sanık Mahmut Dağ da kimseyi tehdit etmediğini öne sürerek, “Ben müştekileri tehdit etmedim, hakaret etmedim ve yaralamadım. Ufak bir arbede çıktı. Arbedede, kendilerinin doktor olduğunu bilmiyordum. Arbede sırasında, vurup vurmadığımı bilmiyorum” diye konuştu.

“DOKTOR ÖNLÜĞÜ YOKTU”

Tutuklu kardeşlerin avukatı Seyithan İnan ise duruşmada müvekkilleri adına yaptığı savunmada “Müşteki Şeyhmus müvekkilime harekat etmiş. Müvekkilim ayrıca, müşteki Şeyhmus’un alkollü olabileceğini beyan etti. Üzerinde beyaz önlük olmadığı için doktor olduğu anlaşılmamış. Doktor bey, aksi cevaplar verdiği için olay gerçekleşmiş olabilir” dedi.

“SENİ ÖLDÜRÜRÜZ”

Doktor Şeyhmus Baraş ise mahkemede darbedildiğini yineleyerek, “Halil İbrahim Dağ beni tehdit etti; hakaret etti. Mecrum ve Mahmut ise bana ‘Seni öldürürüz’ dedi. İbrahim Halil ise ‘Seni burada yaşatmam’ dedi. Sanık Rahime Dilara Bucak Dağ ise bana karşı yaralama suçu işledi” diye konuştu.

Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra 3 kardeşin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)