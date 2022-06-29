Darp edildiği için istifa eden doktor SÖZCÜ’ye konuştu: Yasanın uygulanması için bakanın tweet atması mı lazım?

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde özel bir hastanenin acil servisinde görevli olduğu sırada 8 kişinin saldırısına uğrayan ve diplomasını yırtarak istifa eden Doktor Şeyhmus Baraş, “Ben ve meslektaşlarım konusunda maddi ve manevi huzur ve güven ortamı sağlanıncaya kadar süresiz grev yapacağım. Yasanın uygulanması için bakanın tweet atması mı lazım?” dedi

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir hastanenin acil servisinde görevli olduğu sırada hastane koridorunda 8 kişilik bir hasta yakını grubu tarafından darp edilen ve koridor boyunca uğradığı şiddetten kendini bir muayene odasına kilitleyerek kurtulmayı başaran Doktor Baraj, başına ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken, Doktor Baraj, yaşanan olayın ardından şikayetçi oldu. Olayla ilgili ise sadece 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler daha sonra serbest kaldı. Baraş, yaşadığı olayın ardından diplomasını yırtarak istifa ettiğini duyurdu.

ŞANLIURFA TABİP ODASI’NDAN TEPKİ

Şanlıurfa Tabip Odası ise yaşanan olayı kınayarak, “Sağlıkta şiddet olayları, tırmanarak devam ediyor. Savcılılara ve hakimlere çağrımızdır; toplumun huzuru ve sağlığı için bu şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz. Sağlıkta şiddet sizin ve halkın sağlık hakkına saldırıdır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” açıklaması yaptı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Tepkilerin artması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından olayın takipçisi olunacağı yolunda paylaşımda bulundu. Gelen tepkiler üzerine serbest kalanlardan 3 kişi daha sonra yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Gelişmelerle ilgili olarak SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Dr. Şeyhmus Baraş, yasa tasarısına ve katalog suç olmasına karşın kendisini darp eden gruptakilerin tamamının ilk etapta serbest bırakılmasının, 48 saatlik kampanya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimiyle adli sürecin yeniden başlayıp 3 kişinin tutuklanmasının, yaşadıklarının önüne geçtiğini söyledi.

“BİREYSEL OLARAK GREVİM SÜRESİZ OLARAK DEVAM EDECEK”

Bir sağlık çalışanına linç girişiminde bulunulmasının tutuklanma için katalog suç olmasına bile gerek olmadığını kaydeden Baraş, “Ancak, en üst kademedeki kişiden, bakanın konuya müdahalesiyle tutuklama geliyor. Yasanın uygulanması için bakanın tweet atması mı lazım? Adaletin, sağlıkçılara uygulanan şiddete karşı cezasızlığı seçenek olarak görmemelerini bekliyoruz. Ben ve meslektaşlarımın maddi ve manevi huzur ortamı, güvenli çalışma alanı oluşturulmadığı müddetçe bireysel olarak grevim süresiz olarak devam edecek.” dedi.

ANNEDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bu arada Şeyhmus Baraş'ın annesi Emine Baraş sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Anne Baraş 4 doktor annesi olduğunu belirttiği paylaşımında, “El bebek, gül bebek büyüttüğüm, bir fiske atmadığım, büyütüp doktor ettiğim oğluşum Şeyhmis Baraş'ın bugün 8 kişi tarafından linç edilmeye çalışıldığı videoları her yerde görüyorum. 4 doktor annesiyim. Yüreğim kaldırmıyor. Hesabını kim verecek” dedi. Anne Baraş paylaşımına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nı da etiketledi.

İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da doktora saldırıda yeni karar! Bakan Koca açıkladı

İlginizi Çekebilir Saldırganlar serbest kalınca doktor diplomasını yırttı