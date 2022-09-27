Darp edilerek öldürülen Lina’nın cesedi derin dondurucudan çıktı

Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erba'nın cesedi bir işletmedeki derin dondurucuda bulundu.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp iki kızını aramak için bir televizyon kanalında canlı yayına katılan anne M.İ. ve eski kocası A.E.’nın verdikleri bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı.

KORKUNÇ İDDİALAR

Anne M.İ. kendisine fuhuş yaptıran çocukluk arkadaşı ve sevgilisinin, çocuklarını alıkoyduğunu iddia etti. Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.’nin 1.5 yaşındaki küçük kızı Naime’nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine harekete geçen Cinayet Büro ekiplerinin Seyrantepe Mahallesindeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucuda ölü olarak bulundu.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Darp edilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuya konulan çocuğun cesedi incelenmek üzere Adli Tıp’a gönderildi.

Polis ekipleri yürek sızlatan cinayetle ilgili yaptıkları araştırma sonucu üç kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

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