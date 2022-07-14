Datça yangınında 728 hektar alan zarar gördü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 728 hektar alanın zarar gördüğünü, 25 ev ve 3 bin 520 vatandaş da tahliye edildiğini belirtti.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi yangınla ilgili yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 728 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.,

25 EV VE 3 BİN 520 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, araç ve yardımcı ekipmanları ile sahada aktif olarak görev alırken, tahliye çalışmalarında da destek verdi.

Meşe Çukuru Mahallesi'nde 10 ev, Döşeme mevkiinde 15 ev, Mesudiye Hayıtlıbükü ve Mezitli mahallelerinde konaklama tesislerinde bulunan 3 bin 520 kişinin tahliyesi sağlandı.

Ayrıca yangınlarda alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara kısa zamanda müdahale eden büyükşehir belediyesi veteriner hekimleri, onlarca hayvanı hayata döndürdü.

Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarını tedavi etti. Yangınlar esnasında 28 büyükbaş, 35 küçükbaş hayvanın tahliyesi sağlandı.

SAHADA İLKYARDIM VE PSİKOLOG DESTEĞİ SAĞLANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından orman yangını bölgesinde dumanlardan etkilenen vatandaşlara ilk yardım desteği ve gerekli durumlarda ise sağlık kuruluşlarına hastaların sevkini sağladı.

Yangınlar esnasında sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği, pansuman, gözyaşı damlası uygulaması, tansiyon ve şeker ölçümü, ambulans nakil hizmeti verildi. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara hekim ve klinik psikolog desteği de sağlandı.

ARAÇLARA BAKIM VAKANDAŞLARA YİYECEK İÇECEK DESTEĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ayrıca yangında mücadele eden ekiplere araç, ekipman ve personeli ile önemli bir destek sağlanırken mobil bakım araçları ile yangın yerlerinde arızalanan araçların bakım onarımları da gerçekleştirildiği, araçlara su takviyesi de yaparak görevlerine devam etmelerini sağlandığı belirtildi. Yine söndürme çalışmaları yapanlara kumanya, çorba, çay, kahve ve su dağıtımının gerçekleştirildiği de verilen bilgiler arasında.

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