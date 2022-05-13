Davutoğlu: AKP’li yöneticiler bana şikayet ediyor ama çıkıp mertçe konuşamıyor

İktidarı yolsuzlukla suçlayan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Yolsuzluğun girmediği yer yok. AKP’de hâlâ yönetimde olan birisi geçen karşılaştığımızda samimi bir şekilde şikayet etti. Hepsinde o kolaylık var. Yalnız kaldıklarında şikayet ediyorlar, çıkıp mertçe konuşamıyorlar" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman ziyaretleri kapsamında partisinin İl Başkanlığında STK temsilcileri toplantısına katıldı.

“BİR ZÜMRE AVRUPA, BİR ZÜMRE AFRİKA STANDARDINA YAŞIYOR”

Adıyaman'da kişi başına düşen milli gelirin, Ermenistan, Cibuti, Bolivya, Vietnam, Sri Lanka düzeyinde olduğunu belirten Davutoğlu, “Türkiye'nin temel meselesi de budur. Türkiye'de iki zümre var. Bir grup, Avrupa standardında yaşıyor. Bir zümre ise Afrika standardında yaşıyor. Gelir dağılımı yerle bir olmuş. Adıyaman'ın kaderi 3 bin 500 dolar milli gelire sahip olmak değildir. Birilerinin sizi sokmaya çalıştığı o kıskacı emin olunuz ki kıracağız, Adıyaman'ı koca bir köy değil, öncü bir il yapacağız bundan herkes emin olsun” diye konuştu.

“DEVLETE VERİLEN HEDİYELERİ KENDİ MÜLKLERİNE GEÇİRENLER…”

İktidarı yolsuzlukla suçlayan Davutoğlu, “Bugün devletin içine damadını, akrabasını sokanlar, devletin hazinesini 3-5 müteahhide peşkeş çekenler, ellerine devletin hediyesi olarak verilen hediyelerle milyonlarca dolarları, hediyeleri devlete vermeden kendi şahsi mülklerine geçirenler, gördükleri her yere adlarını yazdıranlar, kamu paralarını kendi şahsi PR'ları için kullananlar… Sizler Hz. Ömer'den daha büyük değilsiniz. Biz iktidarda kim olursa olsun, en yakın arkadaşımız, dostumuz da bu hesabı sorarız. Adıyaman'da insanlar intihar ederken, sizin çocuklarınız 4-5 maaşı nasıl alıyor diye sorarız arkadaşlar! Üzerimize gelseler de sorarız, saldırsalar da sorarız, tehdit etseler de sorarız” dedi.

“SIRITAN DAMADIN RESMİNİ UNUTMAYIN”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin ‘Pelikan yapılanması' ile ilgili açıklamaları nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermesini değerlendiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

* “Benim halk tarafından verilen başbakanlık makamını almak için imzalar toplamış başbakan, tünelde kaçmış saklanmışken, ben Selim Temurci'ye 15 Temmuz gecesi ‘Son damlamıza kadar mücadele edeceğiz' dedim. 15 Temmuz gecesi sabaha doğru cumhurbaşkanını alanda karşılayıp, yanında o üzgün, o çileli beyaz gönlüyle duran Selim Temurci, öbür yanında da sırıtarak duran damat. O resmi hiç unutmayın.

* Bir milletin acısı üzerinde, Selim Temurci o acıyı temsil ederek orada dururken, cumhurbaşkanına İstanbul'a inmeyi cesareti gösteren o kahraman direnişi yapmışken, cumhurbaşkanının en yakın arkadaşı olarak gördüğü Erol Olçok kardeşimizin şehadete ulaştığı bir gecede yanında damadı sırıtıyordu.

* O Temurci şimdi, Pelikan denilen bir çetenin, Türkiye'de hukuku ele geçirmeye çalıştığını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün söylediği bir çetenin hakkında konuştu diye bugün adliyeye çağrılıyor. Öyle mi? Neden çağrılıyor? Bize korku verecekler. Dün CHP İl Başkanı siyasi yasaklı hale getirilecek şekilde baskı gördü. Bugün Selim Temurci çağrıldı.”

“AKP'Lİ YÖNETİCİ BANA ŞİKAYET ETTİ”

Sorunların 3 nedeni olduğunu söyleyen Davutoğlu, bunların bilgisizlik, yolsuzluk ve adaletsizlik olduğunu belirtti.

Yolsuzluk konusuna değinen Davutoğlu, “Şu anda Türkiye, yolsuzluklar listesinde dünyada en önde gelen 3-5 ülkeden birisi. Yolsuzluğun girmediği yer yok. AKP'de hâlâ yönetimde olan birisi geçen karşılaştığımızda samimi bir şekilde şikayet etti. Hepsinde o kolaylık var. Yalnız kaldıklarında şikayet ediyorlar, çıkıp mertçe konuşamıyorlar. ‘Yolsuzluk nedir?' diye sordum. Çünkü yolsuzluk gibi görünen her şey meşrulaştı… Yolsuzluklar, milletin kanının emilmesidir” diye konuştu.