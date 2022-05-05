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Davutoğlu: İktidarın vatandaşlara verebileceği tek müjde artık bir seçim haberi olur

TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerini değerlendiren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Enflasyon karşısında çoktan havlu atan, tutmayınca sürekli hedef değiştiren bu iktidarın vatandaşlara verebileceği tek müjde artık bir seçim haberi olur” dedi.

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Davutoğlu: İktidarın vatandaşlara verebileceği tek müjde artık bir seçim haberi olur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 olarak açıkladığı nisan ayı verilerini değerlendirdi. Davutoğlu, değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ verileceğini duyurmasına da göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, “TÜİK’in açıkladığı %70’lik TÜFE ve %122 ÜFE enflasyonu ile dünyada en yüksek enflasyona sahip 6. ülke haline geldik. Enflasyon karşısında çoktan havlu atan, tutmayınca sürekli hedef değiştiren bu iktidarın vatandaşlara verebileceği tek müjde artık bir seçim haberi olur” dedi.

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