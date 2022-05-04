Davutoğlu: Seferberlik ilan ediyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu yaz ne kadar verimli geçerse bu yazın vatan, millet sevdası adına hasadı ne kadar büyük olursa geleceğimiz o kadar emin olacak. Onun için şu andan itibaren sadece İstanbul'umuzda değil, bütün Türkiye'mizde seferberlik ilan ediyoruz" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Fatih’teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma ve rozet takma programa katıldı.

“İSTANBUL’UMUZDA DEĞİL, BÜTÜN TÜRKİYE’MİZDE SEFERBERLİK İLAN EDİYORUZ”

İstanbul’un her köşesinde iftar yaparken gördükleri muhabbet ve heyecanın kendilerine umut verdiğini belirten Davutoğlu, “Gerçek yazları yaşayabilmek için bileğimizi, yüreğimizi, alın terimizi koyacağımız son yaza gidiyoruz. Seçim ister bu kasımda olsun ister gerekse haziranda… Bu yaz ne kadar verimli geçerse bu yazın vatan, millet sevdası adına hasadı ne kadar büyük olursa geleceğimiz o kadar emin olacak. Onun için şu andan itibaren sadece İstanbul’umuzda değil, bütün Türkiye’mizde seferberlik ilan ediyoruz” diye konuştu.

Programda, İstanbul'un farklı ilçelerinden partisine katılan; siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, iş insanları ve eski muhtarlardan oluşan kalabalık bir heyete rozet takan Davutoğlu, tüm teşkilatla tek tek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Programı yerel ve ulusal pek çok basın mensubu da takip etti. Fotoğraf çekiminin bitmesiyle birlikte partililer salondan ayrıldı.

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