Davutoğlu’ndan Bakan Nebati’ye ağır sözler…

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da konuştu. Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, "Ekonomi yönetmek için senin gözüne ihtiyaç yok. İyi bir beyine ihtiyaç var. O beyin de sende yok!" diye konuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyaretlerini Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sürdürdü. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Davutoğlu’na esnaf artan maliyetlerden yakındı.

“KÜLTÜRLÜ İNSANLARI GETİRİN”

Bir esnaf Davutoğlu’na fahiş fiyatlarından dolayı gübre atamadıklarından yakındı.

Esnaf, “Şu an ekinler hep gübresiz. Girdiler hep çok yüksek. Kayısılarımızın çoğu hasta, ilaç atamadığımızdan dolayı. Zaten yakıtı hiç söylemiyorum. Çiftçi dostu Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yüksek faiz uygulaması çiftçi için büyük sorun. Bu sorunları çözün” diye konuştu. Davutoğlu, esnafa “Maalesef geçmişte bizim de tanıdığımız insanlar ama en liyakatsiz olanlar Merkez Bankası Başkanı olsun, Hazine ve Maliye Bakanı olsun, Tarım Bakanı olsun sıkıntı” diye yanıt verdi.

Esnaf, “Kültürlü insanları getirin, konuşmasını bilen” şeklinde sözlerini tamamladı.

DAVUTOĞLU’NDAN BAKAN NEBATİ’YE: SENDE BEYİN YOK!

Öte yandan Davutoğlu, katıldığı bir programda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, “Bu arkadaş dedi ki ‘Gözümüzdeki ışıltıya bakın’ Ekonomi yönetmek için senin gözüne ihtiyaç yok. İyi bir beyine ihtiyaç var. O beyin de sende yok!” ifadelerini kullandı.

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