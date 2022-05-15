Davutoğlu’ndan Erdoğan, Soylu, Yıldırım ve Albayrak hakkında çarpıcı açıklamalar

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 1 Kasım 2015 seçimlerine giden sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Binali Yıldırım'ın isimlerini sayarak, "Beştepe’de karargah kurup benim arkamdan imzalar topluyorlardı. Biz bu mücadeleleri verirken, eğer birileri Ankara’da bize karşı komplo içindeyse bundan daha utanılacak siyasi ahlaksızlık yoktur" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 1 Kasım 2015 seçimlerine giden süreçle ilgili yaptığı açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Davutoğlu’nun paylaştığı videoda, 2015 yılında başbakanken yaptığı açıklamalar da yer aldı.

Davutoğlu paylaştığı videoda, 2015 yılı seçim sürecine ilişkin şu sözlere yer verdi:

4 İSMİ SAYDI: ERDOĞAN, YILDIRIM, SOYLU, ALBAYRAK,

“32 şehidimizi defnetmişiz, PKK silahlı mücadele çağrısı yapmış, devletin içine sinmiş FETÖ unsurları var, öbür tarafta sayın Erdoğan cumhurbaşkanı olarak, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve diğerleri, Beştepe'de karargah kurup benim arkamdan imzalar topluyorlar. Süleyman Soylu o günlerde bizim yanımızda mı durmuş, bana karşı harekete mi geçmiş. Bunlar utanılacak şeyler değil mi?

“CUMHURBAŞKANI TEŞVİK EDİYORDU”

Ya Varto'dayım, ya Yüksekova'dayım, ya Silopi'deyim, ya Ceylanpınar'dayım, ya Sur'dayım ama arkamdaki insanlar bana karşı dolap çeviriyorlar, şimdi de terörle mücadele kahramanı yapıyorlar. Binali Yıldırım, Beştepe'ye oturmuş telefonla imza topluyordu bana karşı. Sayın cumhurbaşkanı da bunları teşvik ediyordu.

BAHÇELİ'YE YÜKLENDİ

Öbür tarafta şimdi terörle mücadele kahramanı yapan Sayın Bahçeli, bütün koalisyon tekliflerimize hayır dedi. Köşesinde oturdu, Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek isteyenleri izledi. O gün gittiğimde dahi 17-25 Aralık'a ayarlamıştı saatini FETÖ'nün argümanlarını kullanarak. Ben ayrılırken onlara bir siyasi ahlak dersi vermeye çalıştım almadılar.

“CUMHURBAŞKANI AYAK OYUNLARI İÇİN ANKARA'DA KARARGAH KURMUŞ”

Ülkenin başbakanı alanda terörle mücadele içindeyken, ülkenin cumhurbaşkanı ayak oyunları için Ankara'da oturmuş, karargah kurmuş sırf o kongrede benim aleyhime imza toplamak için. Biz bu mücadeleleri verirken, eğer birileri Ankara'da bize karşı komplo içindeyse bundan daha utanılacak siyasi ahlaksızlık yoktur.”

Davutoğlu, söz konusu konuşmasını, “Utanma duygusunu kaybetmeyenlere bunlar yetmez mi?” ifadeleriyle paylaştı.

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