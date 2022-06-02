Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Edep ya hu!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik söylediği "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerine tepki göstererek “Edep ya hu! Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak nasıl kendi vatandaşına hakaret edebilirsin” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin bugünkü grup toplantısında Gezi Parkı olaylarına karışanlara sert ithamlarda bulunarak “9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’nın ifadeleri sosyal medyada gündem olurken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Erdoğan’ı sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi.

“EDEP YA HU!”

Davutoğlu paylaşımında, “Edep ya hu! Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak nasıl kendi vatandaşına hakaret edebilirsin? Hadi ilim, irfan eksik diyelim; bizim inancımızın temeli nezakettir, nezaket!” ifadelerini kullandı.

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