Davutoğlu’ndan EYT yasası ve asgari ücret çağrısı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EYT düzenlemesine ilişkin, "EYT yasası çıkıncaya kadar yapılacak borçlanmalarda 2022 asgari ücreti esas alınmalı" önerisinde bulundu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından EYT düzenlemesine ilişkin bir açıklamada bulundu.
Davutoğlu, “EYT düzenlenmesinden yararlanabilmek için borçlanma yapmak durumda kalanların mağdur olmaması için, yasaya bir ek madde konulmalı; EYT yasası çıkıncaya kadar yapılacak borçlanmalarda 2022 asgari ücreti esas alınmalı” ifadelerini kullandı.