Abone Ol

Davutoğlu’ndan EYT yasası ve asgari ücret çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EYT düzenlemesine ilişkin, "EYT yasası çıkıncaya kadar yapılacak borçlanmalarda 2022 asgari ücreti esas alınmalı" önerisinde bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Davutoğlu’ndan EYT yasası ve asgari ücret çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından EYT düzenlemesine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Davutoğlu, “EYT düzenlenmesinden yararlanabilmek için borçlanma yapmak durumda kalanların mağdur olmaması için, yasaya bir ek madde konulmalı; EYT yasası çıkıncaya kadar yapılacak borçlanmalarda 2022 asgari ücreti esas alınmalı” ifadelerini kullandı.

EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? Maaşlarda kesinti olacak mı? İlk maaş ne zaman alınacak? Bakan Bilgin açıkladı İlginizi Çekebilir EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? Maaşlarda kesinti olacak mı? İlk maaş ne zaman alınacak? Bakan Bilgin açıkladı
X Reklam