Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, ev sahipliğini yapacağı Liderler Zirvesi öncesinde İYİ Parti lideri Akşener ve DEVA Partisi lideri Babacan'ın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 29 Mayıs Pazar günü ev sahipliği yapacağı Liderler Zirvesi öncesi, parti liderleriyle istişare görüşmeleri gerçekleştirdi.

Davutoğlu, ilk ziyaretini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptı. İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden Davutoğlu, Akşener ile görüşme gerçekleştirdi.

Davutoğlu daha sonra DEVA Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek partinin Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

Davutoğlu, görüşmenin ardından iki lider için teşekkür mesajı paylaştı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu bugün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi’ne ziyarette bulunarak CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü.