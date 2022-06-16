DBP’li Salihe Aydeniz’in fezlekesi Adalet Bakanlığı’na gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında polise yumruk attığı iddiasıyla hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.
İstanbul Kadıköy'de yapılan gösteride Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine başsavcılık harekete geçti.
Ankara'ya gelen dosya sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından ‘görevli polis memuruna mukavemet’ ve ‘izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü’ suçlarından Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi. (İHA)