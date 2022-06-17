Demirel unutulmadı

Yakın tarihimize ‘demokrat kimliğiyle’ damga vuran 7 kez başbakanlık yapan ‘siyasetin babası’ 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 7’nci yılında bugün anılacak.

Zekeriya ALBAYRAK

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Türk siyasi hayatının ‘'Baba'' lakaplı kurt politikacısı eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ölümünün 7. yıldönümünde Isparta'da İslamköy'deki mezarı başında anılacak. Siyasi yaşamı boyunca 7 kez başbakanlık koltuğuna oturan Demirel 17 Haziran 2015'da 91 yaşında hayata veda etmişti. Demirel, Türk siyasi hayatında derin izler bırakan, “Yollar yürümekle aşınmaz”, “Dün dündür bugün bugündür'' gibi sözleriyle hatırlanıyor.

7 YIL SİYASİ YASAKLIYDI

Siyasete 1962 yılında, Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği ile başladı. 10 Ekim 1965 genel seçimlerinde Isparta Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Seçimler sonucu Adalet Partisi tek başına iktidar oldu Demirel de Türkiye'nin 12. Başbakanı olarak hükümeti kurdu. Demirel 4 yıl süren bu hükümetten sonra 1969, 1970, 1975, 1977 ve 1979 yıllarında 5 kez daha hükümet kurdu. 12 Eylül 1980 darbesi ile görevden uzaklaştırıldı ve yedi yıl yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. 6 Eylül 1987'de siyasî yasaklar kaldırılınca 24 Eylül 1987'de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. 29 Kasım 1987'de yapılan genel seçimlerde Isparta milletvekili oldu. 49. SHP'li koalisyon hükümetinde başbakanlık yaptı. 16 Mayıs 1993'te, Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi.

ODTÜ'DE HOCALIK YAPTI

İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon'da bitiren Demirel, Şubat 1949'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresi'nde göreve başladı, araştırma yapmak üzere ABD'ye gönderildi. 1954 yılında Devlet Su İşleri Barajlar Dairesi Başkanlığı'na, 1955 yılında da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne atanan Süleyman Demirel, 1960–1962 yıllarında serbest müşavir ve mühendis olarak çalıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu. Eşi Nazmiye Demirel, Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede 2013'te yaşamını yitirdi. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi ise Isparta'da 2014 yılında açıldı.