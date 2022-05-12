Deniz, Yusuf, Hüseyin’in isimleri Milas’ın dağlarında yaşayacak

Muğla’da Milas 78’liler Platformu tarafından 1968 yılında ülkelerinin tam bağımsızlığı için emperyalizme karşı mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anısına 3 zeytin ve 1978’liler kuşağı üyeleri anısına 3 çınar fidanı dikildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Milas 78'liler Platformu, 6 Mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş-Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için, Milas Karakaya Boğazı mevkiinde 3 zeytin fidanı ve Milas 78 Kuşağının hayatta olmayan üyeleri içinde 3 çınar dikimi gerçekleştirdi.

BİNLERCE DENİZ-YUSUF–HÜSEYİN DOĞDU

Platform adına açıklama yapan Gürsel Tekin, 1968 yılında ülkelerinin tam bağımsızlığı için emperyalizme karşı mücadele eden üç yiğit insanın, üç devrimcinin anısını Milas'ta yaşatmak için Karakaya Boğazı'nda gerçekleştirilen anısal üç fidan dikimi etkinliğin aynı zamanda hayatta olmayan 1978'liler kuşağı üyelerininde anılarını yaşatmak istediklerini belirterek “Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in idam edilmelerinin üzerinden 50 yıl geçti. Deniz ve arkadaşlarının mücadeleye atıldığı o yıllar, başta gençlik olmak üzere işçi ve emekçilerin değişim isteğiyle tüm dünyada ayağa kalktığı yıllardı.

68'li yıllar, milyonların eşit ve özgür bir dünya, bağımsız, demokratik bir Türkiye, özerk üniversite, eşit ve parasız eğitim talepleriyle mücadeleye atıldığı bir dönemdi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bu mücadele içerisinde yetişmiş gençlik önderleriydi. Kendi kurtuluşlarını, emekçi halkın kurtuluşuyla birleştirdiler. Halkların ve emekçilerin çıkarlarından başka çıkar gözetmediler. 6 Mayıs 1972'de TBMM'de kaldırılan ellerle idam edildiler. İdamlarıyla mücadelenin önünün kesilmesi, halka korku salınmak istenildi ama mücadele sürdü. Binlerce Deniz-Yusuf ve Hüseyin doğdu.

Üç fidan halkın bağrında, bağımsız ve demokratik bir Türkiye mücadelesinde yaşamaya devam ediyor, onları idam edenler ise lanetle anılıyor. Bizler Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in ve onlarla aynı dönemde idealleri için korkusuzca ölüme giden Mahirler'in, Kaypakkayalar'ın ve tüm devrimcilerin hafızalarda yıllarca canlı kalmasını ancak bugünün görevlerini yerine getirerek mümkün kılabiliriz. Onlar, bizim kalbimizde, ruhumuzda ve bilincimizde yaşıyor, yaşamaya devam edecekler. Ölmez ağaç zeytin gibi onlar da ölümsüzdürler.” İfadelerini kullandı.

MİLASLI DEVRİMCİLER DE UNUTULMADI

Tekin konuşmasının sonunda ise “Bu üç çınar ağacını yakın zamanda kaybettiğimiz Niyazi Yalçınkaya ve Kazım Şener olmak üzere aramızdan ayrılan diğer arkadaşlarımız Mehmet Mete, Çiler ve Harun Yılmaz, Kenan Tutugan, Ünsal Kırova, Hüsnü Solmaz, Yüksel Uluçay, Eşref Önder, Gökhan Salih Ayas, Turan Akman, Arif Muşlu, Mehmet Ali Kozak, Suat Akar, Emin Helvacıoğlu, Şahap Türkoğlu, İsmail Delikboğaz, Süleymen Peker, İsmail Evtaşı, Kadir Balık, Şakir ve Halil Köse kardeşler, Akın Demirci, Şükrü ve Durmuş Kafkaslı kardeşler, Mehmet Coşkun (Co Mehmet)'in anısına diktik. Onları unutmadık, unutmayacağız. Anılarını hep yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

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