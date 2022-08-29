Denize giden genç kızlar başından vurulmuş ceset buldu

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki mesire yerinde denize girmeye giden iki genç kız başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gömçeler Mevkii'ndeki mesire yerine denize giden iki genç kız, ormanlık alanda yerde mayo ve ayağında terliklerle yüzükoyun yatan birini gördü.

POLİSE HABER VERDİLER

25-30 yaşlarında olduğu belirtilen kişinin yanına yaklaşan iki genç kız kafasında kan izi görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üzeri çıplak ayağında şort bulunan genç erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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