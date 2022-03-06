Denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon lira ceza kesildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2019 yılından bu yana denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon 40 bin lira ceza kesilirken, son 1 yılda yapılan temizlik çalışmalarında 313 metreküp atık toplandığı bildirildi.

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2020 yılında bünyesine kazandırdığı drone ile denetim sıklığını artıran ve sorumluluk alanını komple denetleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Nisan ayından bu yana 33 gemiye cezai işlem uyguladı. Mersin denizini sintine ve yağ benzeri atıklarla kirleten gemileri belirleyen ekipler, şu ana kadar 50 saat drone denetimi yaptı. Ekipler, toplam 57 milyon 40 bin 917 TL cezai işlem uyguladı. Drone ile ayrıca dere, akarsu, gölet gibi durgun sular, sahil ve kumsallar için de kirlilik izleme ve değerlendirme uçuşu yapılıyor.

3 adet deniz denetim teknesi ile rutin denetimlerini sürdüren ekipler, kirlilik tespit ettiği noktalarda düzenli olarak deniz süpürgesi ve fiber tekne ile deniz yüzeyinde temizlik yapıyor. Bunun yanı sıra ekiplerin bir kısmı da deniz temizleme filesi ile manuel olarak temizlik yürütüyor. Denetim tekneleri 2019 yılının Nisan ayından bu yana 800 kez denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 2021 yılı boyunca aralarında sintine, atık yağ ve katı atığın olduğu toplam 270 metreküp, 2022 yılının ilk 2 ayında ise 43 metreküp atık topladı.