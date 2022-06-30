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Denizli’de 7 adet futbol sahası yaptırılacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Spor Toto işbirliği ile 7 adet, sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılacak.

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Denizli’de 7 adet futbol sahası yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Denizli Acıpayam, Çal, Çivril, Güney, Kale, Merkezefendi ve Tavas ilçelerinde yapılacak futbol sahalarının ihalesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 13:30’da gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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