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Denizli’de korkutan deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 00:42 - 30 Aralık 2022 Güncellenme:
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Denizli’de korkutan deprem! Son depremler…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23’te Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının, 8.28 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

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