Denizli’de memurlar TÜİK önünde eylem yaptı

Denizli’de Birleşim Kamu İş üyesi bir grup Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Müdürlüğü önünde eylem yaptı. TÜİK’i yalan veriler açıklamakla suçlayan eylemciler; “TÜİK’in çarpıtılmış rakamları ile kamu emekçilerinin maaşları günden güne eriyor” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli'de Birleşim Kamu İş üyesi memurlar TÜİK'i protesto etti. Denizli İl Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yapan eylemciler TÜİK'i yalan veriler açıklamakla suçladı.

Grup adına konuşan Birleşik Kamu İş İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan, “Enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyretse de açıklanan verilen bundan çok uzaktır. Yıllık enflasyon üç haneli rakamlardadır. Kamu-Ar verilerinin TÜİK'in verilerine kıyasla vurdumduymaz AKP iktidarına inandırıcı gelmese de yurttaşlar çarşı pazarda gerçeği yaşayarak öğrenmektedir” diye konuştu.

‘ÇARPITILMIŞ RAKAMLAR MAAŞLARI ERİTİYOR'

Aydoğan geçmişte yılda iki kez zam haberi aldıklarında bile rahatsızlık duyduklarını hatırlatarak, “AKP aylık zamlara yurttaşları razı etmeye çalışmaktadır. TÜİK'in çarpıtılmış rakamları ile kamu emekçilerinin maaşları günden güne erimektedir. AKP iktidarının politikaları, işsizliği hafifletecek sonuçlar yaratması mümkün değildir. AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye ve milyonlarca emekçi açlığa ve işsizliğe mahkûm olmaya devam edecektir. AKP iktidarının akla ve bilime uygun bir şekilde üretim, yatırım ve düzgün bir para politikası üretmemesindeki ısrarı son bulmadıkça ekonomik krize hiçbir şekilde çözüm üretemeyecektir” ifadelerini kullandı.

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