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Denizli’de söndürülen orman yangına yakın bölgede yeniden yangın çıktı

Denizli'nin Kale ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgeye yakın konumda bir orman yangını daha çıktı.

Yayınlanma: 18:38 - 10 Eylül 2022 Güncellenme:
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Denizli’de söndürülen orman yangına yakın bölgede yeniden yangın çıktı

Künar Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alandan dumanların yükselmesi sonrası bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve yer ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp arazideki yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

Yangın çıkan alanın, dün 14.48’de Muslugüme Mahallesi sınırları içinde çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen yangının etkili olduğu bölgeye yakın olduğu belirtildi. (AA)

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