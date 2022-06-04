Denizlili kadınlardan ‘sürtük’ protestosu

Denizli’de Kadınlar Birlikte Güçlü ve Denizli Kadın Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘sürtük’ sözü için protesto etti. Kadınlar, ayrıştıran ve ötekileştiren dili kabul etmediklerini söyledi.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi protestolarına katılan kadınlara yönelik ‘sürtük' sözü Denizli'de de protesto edildi. Denizli Kadın Platformu ve Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyeleri Gazi Bulvarı üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi, Candoğan Parkı önünde basın açıklaması yaptı.

Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve siyasi partilerin kadın kollarının da destek verdiği gösteride açıklamayı Kadın Platformu dönem sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu yaptı.

Odabaşıoğlu kadınlara yönelik ayrıştıran, ötekileştiren dili kabul etmediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanınca, yurttaşlarının bir bölümü hedef alınarak önce çürük ardından öfkeli bir şekilde sürtük denmesi dünyada bir ilk olarak tarihe geçti. Bu sözler artık ülkenin birliği, bütünlüğü, toplumsal ahlakı, etiği ve demokrasisi için büyük bir engel haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

‘ŞİDDETİ ÜRETEN SİYASETİ KABUL ETMİYORUZ'

Anadolu kadınlarının ülkesine sahip çıktığını belirten Odabaşıoğlu, “Bizim kadınlarımız ülkesinin çocuklarını tacize, tecavüze kurban edenlere karşı durmaktan, kendisine dayatılanı kabul etmemek için savaşmaktan, her gün ağzı bozuk laf edenlere karşı durmaktan, medeni haklarından, İstanbul Sözleşmesinden ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmekten vazgeçmeyecektir. Şiddet dilde başlar. Şiddet üreten siyaseti kabul etmiyoruz. Kadın bedeni üzerinden kendilerine pay çıkarmaya çalışanları, kadın algısı üzerinden siyasi gündem yaratanları kabul etmiyoruz. Ayrıştıran, ötekileştirilen, ikincilleştiren dili kabul etmiyoruz” diye konuştu.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR'

Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Ayşe Erçetin Erkoç hukuk güvenliğinin tamamen ortadan kalktığı bir sürecin yaşandığını söyleyerek, “Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile son 7 yılda 160 binin üzerinde kişi soruşturma geçirdi. Bu soruşturmalar ve 3 binin üzerindeki hapis cezası ifade özgürlüğü için yargısal taciz boyutuna ulaşmışken Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkını kullanarak gezi direnişine katılanlara ‘sürtük' ve ‘çürük' diyerek cinsiyetçi ve homofobik göndermeli hakarette bulundu. Cumhurbaşkanı demokratik taleplerini dile getiren tüm yurttaşlara hakaret içeren ayrımcı, nefret söylemi nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluk altında bulunduğunu hatırlatıyoruz. Bu nedenle suç duyurusunda bulunacak ve manevi tazminat davaları açacağımızı duyuruyoruz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın 'Sürtük' sözüne CHP'li kadınlardan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan ‘sürtük' eleştirilerine yanıt: Yakışan teşhisi koyduk, alacak ahlak dersimiz yok