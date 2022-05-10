Denktaş’a büyük ayıp

Ömrünü Kıbrıs’taki Türk varlığını korumaya adayan Rauf Denktaş’a yönelik vefasızlık yürek sızlattı. Cumhurbaşkanlığı, CHP’nin bu konudaki sorusuna kayıtsız kaldı...

Başak KAYA

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KKTC'nin kurucu lideri Rauf Denktaş'ın anıt mezarı 10 yıldır tamamlanamadı. Mezarın etrafındaki kuru otları Mehmetçik temizledi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat 28 Ocak'ta “İsraf ve şatafata bütçe yaratan AKP iktidarı, Rauf Denktaş'ın anıt mezarı için neden 10 yıldır adım atmıyor?” diyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplandırması istemiyle TBMM'ye önerge vermişti.

‘POLİTİK NEDENLER Mİ VAR'

Meclis içtüzüğüne göre önergelerin 15 gün içinde yanıtlanması gerekiyor. Ancak, Karabat'a 4 ay geçmesine rağmen cevap gelmedi. Karabat önergesinde şu soruları yöneltmişti:

■ Adada külliye ve millet bahçesi yapımına bütçe ayıran Türkiye Hükümeti, anıt mezar konusunda girişimde bulunmuş mudur?

■ Projenin bu kadar gecikmesinin altında politik nedenler mi vardır?

■ KKTC'nin kurucu liderine yapılan bu saygısızlığın Kıbrıs'ın uluslararası camiadaki meşruiyet ve saygınlığına gölge düşürdüğünü düşünüyor musunuz?

■ Merhum Denktaş'ın anıt mezarı için gerçekleştirilen yarışmayı kazanan firmanın projesinden neden vazgeçilmiştir?