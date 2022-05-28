Deprem uzmanı Naci Görür korkuttu: En az 7 büyüklüğünde bekliyoruz

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini uyarısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde AFAD verilerine göre dün 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medyadan bir uyarıda bulundu…

Görür, “Yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı” diyerek şu ifadeleri kullandı:

*Yeşilgöl-Yedisu/Bingöl'de 4,1 deprem oldu. Deprem Erzincan-Karlıova arasındaki ‘Yedisu Fay Zonu’nda. Bu zonda en az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz.

*Bu zon içindeki ve yakınlarındaki yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı. Sevgiyle.

Yeşilgöl-Yedisu/Bingöl'de 4,1 deprem oldu. Deprem Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu Fay Zonunda. Bu zonda en ez 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz. Bu zon içindeki ve yakınlarındaki yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı. Sevgiyle pic.twitter.com/6st1DpuT9A — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 28, 2022

İlginizi Çekebilir Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem! Son depremler…