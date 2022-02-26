Dev Atatürk fotoğrafı önünde ‘Savaşı Durdurun’ çağrısı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar bugün aileleri ile birlikte Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanarak tüm dünyaya “Savaşı Durdurun” çağrısı yaptı. Ukraynalılar topraklarına saldıran Rusya ve Putin’e de sert tepki gösterdi. Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu “Sadece Ukrayna’nın toprakları değil, tüm Avrupa ve dünya şu anda büyük bir tehlike ve tehdit altında” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Bodrumlu Ukraynalılar Derneği çatısı altında toplanan Ukrayna vatandaşları ile Türk eşleri, yakınları, çocukları ve ailelerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup bugün öğle saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda eylem ve basın açıklaması düzenlediler.

SAVAŞI DURDURUN ÇAĞRISI YAPTILAR

Atatürk Anıtı ve dev Atatürk fotoğrafı önünde düzenlenen eyleme sarı-mavi Ukrayna bayrakları, Türk bayrakları ve “İngilizce, Türkçe ve Ukraynaca yazılı Savaşa Hayır, Savaşı Durdurun, Katil Putin yazılı pankart ve dövizlerle meydana gelen Ukrayna vatandaşlarına yoldan geçen vatandaşlarda kornalarını çalarak destek verdi. Ukraynalılar topraklarında büyük bir dram yaşandığını belirterek Belediye Meydanı'na kanlı bir tişört bıraktılar.

DEV ATATÜRK FOTOĞRAFI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Ellerinde “Savaşa Uyandım” yazılı dövizler tutan çocuklar ve annelerinin Belediye Meydanı'ndaki dev Atatürk fotoğrafı önünde toplanmaları dikkat çekti. Ukraynalıların 2türk eşlerimiz sayesinde Atatürk'ün dünyaya yaymaya çalıştığı barış iklimini ve öngörüsünü şimdi çok daha iyi anlayabiliyoruz” dediler.

SADECE UKRAYNA DEĞİL TÜM AVRUPA VE DÜNYA TEHLİKE ALTINDI

Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Rusya'nın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbas ve Kırım ile Kuzey-Doğu bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyorlar.

Bu bir savaş eylemi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı, BM Tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir. Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ukrayna askerlerinin savaş ruhu yüksek, savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacaklar.

Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor. Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlar durdurabilir. Ortaklarımız yeni yaptırım paketini derhal hayata geçirmelidir. Aynı zamanda dost başkentlerini, Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat temin ederek ülkemizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkimize bağlıdır.”

Demiroğlu'nun konuşmasının ardından eylemlerini yaklaşık bir saat sürdüren Ukraynalılar marşlar söyledi, sloganlar attı.

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